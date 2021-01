Protiv Zaglebja, na premijeri u turskom Beleku, bilo je zadovoljavajuće, povremeno čak i odlično. Ali već danas, u sudaru sa jakim ruskim Rubinom, malo toga je valjalo u timu Partizana i postavci Aleksandra Stanojevića.

Nekadašnji učesnik Lige šampiona, trenutno devetoplasirani tim Premijer lige, dobro je iškolovao četu iz Humske, posebno u prvom poluvremenu kada je Leonid Slucki na teren poslao verovatno i najjaču postavu. Rusi su, koristeći velike taktičke i tehničke greške odbrane crno-belih, postigli tri gola. Mogli su još neki... Naravno, postoji uvek priča o tome da rezultati pripremnih utakmica nisu relevantno ogledalo kvaliteta, kao i da je rezultat manje bitan. Međutim, sigurni smo da će Aleksandar Stanojević imati o čemu da razmišlja narednih dana, makar do nove provere. Jer trijumf Rubina od 5:2 deluje baš zabrinjavajuće. Više zbog načina igre i dešavanja na terenu, manje zbog cifara koje pokazuju konačan rezultat. Jer posle očajnog prvog poluvremena, koje je nagoveštavalo katastrofu, crno-beli su spasli čast golovima sa penala u režiji Natha i Sume.

Defanzivni bedem srpskog vicešampiona bio je porozan. Previše lako su igrači Rubina, čije važne karike su bili Đorđe Despotović i Darko Jevtić, ulazili u poslednju trećinu terena i ugrožavali Nemanju Stevanovića. Bila je to klasična lekcija iz modernog fudbala, igra u mnogo jačem tempu i sa mnogo više obrtaja. Bila je to pokazna vežba kako treba da igra jedan ozbiljan tim, koji želi da se osrtvari na sceni Starog kontinenta. Ako ništa drugo lekcija je za crno-bele došla u pravom trenutku, možda i Aleksandru Stanojeviću ukazala na oboljenja u igri koja će što pre morati da ukloni. Pod komandom temperamentog stručnjaka Partizan je u odbrani, bar u srpskoj ligi, delovao jako dobro. Teško je primao golove, dok je danas u Antaliji demonstrirao i povremenu nedisciplinu, što se Stanojeviću neće svideti.

Naravno, daleko su crno-beli od pika željene forme, naposletku Aleksandar Stanojević na teren hotela Belis nije izveo najjači tim. Šansu u napadu je dobio ponovo mladi Nikola Štulić, dok su na sredini kao tandem delovali Šćekić i Jojić. Ispred je bio Natho. Utakmica je od prvog minuta imala više nego pristojan ritam, čak je bilo nagoveštaja Partizanove ofanzive. Ali ubrzo su igrači crno-belih shvatili šta ne smeju da rade u sudarima sa ozbiljnim rivalima. Spremnim da kazne i najmanju grešku. Rubin je delovao mnogo brže i življe u tranziciji. Energičnije su ulazili u u duele, koristeći svaku izgubljenu loptu sastava Aleksandra Stanojevića.

Prosto je neverovatno kako su crno-beli dozvolili četi iz Kazanja da dođe do vođstva. Gruzin Kvarkčelija je lako osvojio prostor, odigrao dupli pas sa Despotovićem, zatim proigrao Makarova koji je preciznim udarcem savladao Nemanju Stevanovića. Već u sledećem napadu Darko Jevtić je pogodio prečku, ali u 22. minutu nije bilo spasa za crno-bele.

Iako nije postigao pogodak reprezentativac Srbije Đorđe Despotović bio je jedan od najboljih igrača na terenu. Upravo je bivši centarfor Crvene zvezde poslužio Jevtića za dupliranje prednosti.

Partizan je igrao na mahove, kao da je opijen antalijskim suncem tek povremeno je pokušavao preko Asana i Markovića. Sa druge strani Rusi su bili jaki i konkretni. I došli su do još jednog pogotka preko odličnog Kvarčelije.

Zadovoljan viđenim Leonid Slucki je promenio kompletnu postavu na poluvremenu, Aleksandar Stanojević je startere ostavio na terenu do 60. minuta. Bio je to ubedljivo najbolji period u igri crno-belih. Stigao je srpski tim do gola iz penala preko Natha, davio je promenjeni tim Rubina, imao nekoliko ozbiljnih prilika. Ali je ponovo poklekao na jeftin i lak način. Raspoloženi Darko Jevtić je pasom od 40 metara u kontru izbacio Kosareva, koji je prebacio loptu na desnu nogu i potom spektakularnim udarcem savladao Stevanovića.

Postavu Partizana je prodrmao ulazak Lazara Pavlovića. Mladi vezista je bio prilično aktivan, iznudio je prekšaj Ignjateva, koji je Suma pretvorio u pogodak. Konačan rezultat postavio je Kosarev sa bele tačke.

PARTIZAN – RUBIN KAZANJ 2:5 (0:3)

/ Natho 52 pen, Suma 73 pen - Makarov 11, Jevtić 22, Kvarkčelija 38, Kosarev 59 i 83 pen/

Antalija

Tereni hotela Belis

PARTIZAN (prvo poluvreme, 4-2-3-1): N.Stevanović – Banjak, Marković, Vujačić, Brežančić – Šćekić, Jojić – Marković, Natho, Asano – Štulić. Igrali su još: Živković, Ostojić, Lutovac, Pavlović, Zdjelar, Holenader, Jović, Bajbek.

RUBIN (4-2-3-1): Diupin – Startfelt, Urumović, Zotov, Samošnjikov – Jevtić, Šatov, Kvartškilija, Makarov, Abilgard – Despotović. Igrali su još: Medvedev, Begić, Zuev, Gritašenko, Surikov, Kostjukov, Saito, Klimov, Ignjatev, Kosarev.