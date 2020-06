Partizan i Banjak – nije još gotovo

Kot že rečeno: Bagnack še ni v Partizanu. Odškodnina drži in je dogovorjena: 500.000 evrov. Toda Olimpija hoče odstotke od naslednje prodaje (20%), Partizan pa bi to črtal in ponuja različne bonuse - za prvaka, za Evropo itd. Mandarić ga brez % ne bo dal. Odločitev v teh dneh. pic.twitter.com/qlSK58SNvP