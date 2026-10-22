Partizan je test i za trenera Čukaričkog: Trajković u Humskoj možda dobije posao za stalno

A onda... Postoji verovatnoća da se zadrži među seniorima. Ako rezultat i(li) igra Čukaričkog budu ohrabrujući, onda bi to praktično bila ulaznica Mihajlu Trajkoviću da ostane šef stručnog štaba na duži period. Nije kvalifikaciona utakmica, nije pretnja, nije ultimatum, ali jeste šansa da, ako se pokaže na Topčiderskom brdu, dobije trajnu prekomandu iz mlađih kategorija u prvi tim.

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Trajković poseduje PROFI licencu i to je još jedan detalj, svakako nezanemarljiv, koji bi mogao da ga pogura ka poziciji glavnokomandujućeg. Ako se čelnici kluba opredele za taj potez, iako čaršija bruji o nekim drugim opcijama, pa je tako pušten glas da bi na Banovom brdu mogao da se pojavi Aleksandar Stanojević, ali tako nešto nije izvodljivo, iako je bivši strateg Partizana nedavno završio misiju u turskom Karagumruku.

Mihajlo Trajković je trenerski oblikovan u Voždovcu, gde je najpre radio u mlađim kategorijama, a u prvom timu je sarađivao sa Markom Savićem, Nebojšom Jandrićem, Nikolom Puačom i Nikolom Mitićem. Potom je vodio Zmajeve na tri utakmice Superlige maja 2024, da bi nešto kasnije završio u Čukaričkom. Dobro upućeni kažu da je trener velikog potencijala, kome bi samo trebalo dati šansu. Možda se za nju izbori već u Humskoj.