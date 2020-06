Partizan pao na Karađorđu, Vojvodina dobila uvertiru za Kup (VIDEO)

Prvo „poluvreme“, ono manje bitno, dobila je Vojvodina. Prvi od dva duela novosadskih crveno-belih i beogradskih crno-belih u samo pet dana, na spuštanju zavese u Superligi, pripao je Lalama.

Jedan, ali tri boda vredan gol postigao je Nemanja Čović iz penala. Iz vrlo diskutabilnog penala, jer nije najjasnije ko je na koga naleteo u šesnaestercu u sudaru Vukadinovića i Markovića. Za sudiju Đorđića to je bilo za jedanaesterac za Vojvodinu, a Čović je bio precizan sa bele tačke. Sva je sreća što je ovo bilo poslednje kolo lige i meč bez takmičarskog značaja, inače bi tutnjalo narednih dana oko tog momenta odluke – 1:0. Što je još čudnije, u finišu prvog dela Đorđić je mogao mirne duše da pokaže na novi penal za Lale, taj je "više" bio nego onaj koji je dosuđen...

Na kraju, ipak, mnogo bitniji duel dva ista rivala igraće se u sredu uveče u Nišu, u finalu Kupa Srbije. Tada će trofej biti na talonu, pa je ovaj večerašnji okršaj na Karađorđu došao kao neko opipavanje snaga, borba za psihološku prednost pred finale.

Utakmica je u startu, u neku ruku, bila određena sastavima koje su na teren poslala dvojica trenera. Dok je Nenad Lalatović poslao u vatru skoro najbolji tim, Savo Milošević se opredelio da od startera u prvih 11 budu samo nezamenjivi Saša Zdjelar i Lazar Marković.

Kada se sve sabere, Partizan je u igri bio bolji tim od Vojvodine. Sa više udaraca na gol, čuvar mreže Lala Simić se istakao u dva-tri navrata, dok je debitant u crno-belom timu Popović, osim kod penala, bio gotovo nezaposlen (jedan šut u okvir gola).

Ali, Vojvodina je relativno rano došla do prednosti, povela je u 14. minutu, pa je nakon toga igrala da sačuva to vođstvo, bez velikih izleta u napad. Partizan je pokušavao da splete akcije iz kojih bi došao makar do izjednačenja, stizao je do dvadesetak metara od gola domaćih, mada ne i mnogo puta dalje od toga.

Iako je izveo gotovo ceo rezervni tim, nije se Miloševiću gubio ovaj meč, pa je u drugom poluvremenu poslao u igru i Natha i Sumu, nadajući se da će mu doneti preokret, a u poslednjih dvadesetak minuta, atipično za Partizan ove sezone, Parni valjak je igrao sa dvojicom klasičnih napadača, Matićem i Štulićem. Sve to, osim velike inicijative, nije donelo plod gostima iz Beograda.

Vojvodina je, s druge strane, izvela pokaznu vežbu kako će nastupiti u borbi za trofej Kupa. Agresivno, maksimalno borbeno, na ivici faula, nekad i preko nje, igrale su Lale na svom stadionu. Poslao je i Lalatović u drugom delu meča na teren svoje zaloge za budućnost, Zukića, Devetka i Neškovića, koji su pomogli ekipi da sačuva minimalno vođstvo.

Bio je to meč koji se neće dugo pamtiti, verovatno će ga i akteri zaboraviti koliko sutra. Jer, daleko bitniji susret je već za pet dana na Čairu.

VOJVODINA – PARTIZAN 1:0

/Čović 14p/

Stadion: Karađorđe.

Sudija: Miloš Đorđić

VOJVODINA (4-1-4-1): Simić – Andrić, Saničanin, Bralić, Đorđević – Stojković – Bojić (od 83. Gemović), Drinčić, Čović (od 46. Zukić), Vukadinović (od 90. Nešković) – Mrkaić (od 70. Devetak).

Klupa: Rockov, Devetak, Zukić, Nešković, Đurić, Gemović, Đuričin.

PARTIZAN (4-2-3-1): Popović – Smiljanić, Vujačić, Vitas, Brežančić – Zdjelar (od 46. Natho), L. Pavlović (od 86. Stanojlović) – Marković (od 76. Štulić), Ivanović, Stevanović (od 64. Suma) – Matić.

Klupa: N. Stevanović, S. Pavlović, Natho, Suma, Štulić, Stanojlović, Urošević.

SUPERLIGA SRBIJE – 30. KOLO

Četvrtak

Mladost – Rad 2:0 (1:0)

/Bojović 73pen, Babić 87/

Voždovac – Radnik 1:1 (1:0)

/Zličić 45 – Pejčinović 78ag/

Petak

Spartak - Napredak 0:2 (0:1)

/Vidović 10ag, Mrkić 81/

Vojvodina – Partizan 1:0 (1:0)

/Čović 14p/

Radnički – TSC U TOKU

Subota

14.30 (1.90) Javor (3.50) Inđija (4.20)

16.30 (1.35) Čukarički (4.90) Mačva (9.50)

19.15 (1.12) Crvena zvezda (10.00) Proleter (17.00)