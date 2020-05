Partizan pikirao mesto u drugom šeširu za Ligu Evrope

Odradi li tokom leta sve što je do njega, Partizan ima veliku šansu da početak jeseni sačeka u drugom šeširu grupne faze Lige Evrope. Nije zahvalno praviti ražanj dok je zec još u šumi, međutim, sve ukazuje da bi crno-beli mogli da osete privilegije povlašćenog statusa pri žrebu za drugo po kvalitetu takmičenje UEFA.

Prema projektovanom scenariju, klub iz Humske 1 bi se u ovom trenutku nalazio u trećem šeširu – gde je bio u poslednja dva učešća – međutim, okolnosti mu idu naruku i nagoveštavaju da bi se u narednom takmičarskom ciklusu kontinentlanog fudbala našao na stepeniku iznad. Da bi se to ostvarilo, potrebna su paralelno da se obistine dva scenarija: da Parni valjak iskoristi status nosioca u žrebu sigurno sve do plej-ofa, verovatno i u baražu za plasman u Ligu Evrope, kao i da bar tri bolje kotirane ekipe od njega sa UEFA rang-liste ispadnu tokom kvalifikacija. Na taj način sastav Sava Miloševića bi se našao tamo gde nikad nije bio nijedan naš klub: u drugom šeširu za bilo koji evropski kup.

Partizan je trenutno na deobi 66. mesta UEFA rang-liste. Na petogodišnjem obračunu bodova skupio ih je 22,000, a podatak da je u odnosu na prethodni ciklus pojačao status sa 18,000 na sadašnji pokazuje koliko su mu značile dve pobede nad Astanom i dva remija sa AZ Alkmarom, iako od njih nije dobio odgovarajući rezultatski benefit u smislu plasmana u nokaut fazu. Znalo se, međutim, da dugoročno može da profitira od zadovoljavajućih izdanja na međunarodnoj sceni, a baš mu se ovog leta nudi šansa da te benefite iskoristi.

Za početak, biće na povoljnoj strani žreba u kvalifikacijama za Ligu Evrope i za rivale će moći da dobije timove slabijeg kvaliteta. Ostaje samo da se odredi da li takmičenje počinje od prve (ako ne odbrani Kup Srbije) ili druge eliminacione runde (bude li peti put uzastopno slavio u finalu). Što nije zanemarljiva razlika, jer trijumf u kupu nosi privilegiju kasnijeg početka sezone, automatskog preskakanja jedne stepenice i start 13. avgusta. U suprotnom, ako ne odbrani kup, preko prvenstva bi izborio plasman u kvalifikacije, s tim da bi morao od prvog kola (4. avgust). Zasad je izvesno da mu 22,000 „boda“ skupljena u petogodišnjem ciklusu garantuju da će biti nosilac bilo da počne od prve ili druge stepenice, a prema današnjem preseku bi se našao u ulozi papirantog favorita i u plej-ofu.

Od 26 projektovanih učesnika završnog filtera za plasman u grupnu fazu Partizan je na poslednjem mestu – ili prvom iznad crte – uz napomenu da će mu se pozicija menjati, a da li će dodatno napredovati li nazadovati zavisi od ishoda prvenstava i kupovima u zemljama u kojima se tek čeka nastavak sezone. Pre svega u Španiji, Engleskoj, Rusiji, Turskoj i Švajcarskoj. U Humskoj 1 će, kao i prethodnih sezona, navijati da tokom kvalifikacija „vrisne“ nego od favorita u prve dve runde (ne i u trećoj, jer je žreb će žreb za plej-of biti upriličen pre te faze), a kako sad stvari stoje, kakav je položaj određenih ekipa, pratili bi se rezultati APOEL-a sa Kipra, Totenhema, Bazela, Valensije, Bešiktaša, BATE Borisova, Malmea... Uz nadu da bi kiks nekog od njih mogao da otvori put Parnom valjku ka što boljoj startnoj poziciji.

Što se tog završnog filtera tiče, moguće je čak scenario po kome bi Partizan, kao povlašćeni u žrebu dobio za rivala ekipu čije ime „zveči“. Kao što su, na primer, Milan ili Glazgov Rendžers, predstavnik Nemačke (u ovom trenutku Frajburg), zatim rumunski FCSB (nekadašnja Steaua), Standard iz Liježa, solunski PAOK, a u nekim projekcijama čak i dobro poznati AZ Alkmar.

Ukoliko uspe, neokrznut prođe kvalifikacije i plasira se u grupnu fazu, velika je verovatnoća da bi žreb za grupnu fazu sačekao u drugom šeširu. Trenutna projekcija pokazuje da je u trećem i sa ovako jakim koeficijentom nikako ne može da sklizne u najslabiju grupu. „Crta“ mu se mogućnost da napreduje. A na to može da računa pod uslovom da neke od ekipa s jačim koeficijentom ispadnu u eliminacionoj fazi.

Projekcija pokazuje da bi se u trećem šeširu – i to na prvom mestu – našla Crvena zvezda, ali na stadionu „Rajko Mitić“ svakako gaje veće ambicije i streme trećem vezanom plasmanu u Ligu šampiona, što bi onda značilo da bi u tom slučaju sam večiti rival otvorio dodatnu šansu Partizanu da napreduje.

No, to je samo skica, nagoveštaj kako bi mogao da izgleda put do grupne faze i položaj u žrebu. Sve će biti mnogo jasnije tokom leta, kad se lopta ponovo „zarola“, pa tabele postanu – konačne.

(FOTO: Star sport)