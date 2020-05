Partizan potpisuje ugovor sa Stojkovićem na leto

Denis Stojković će morati još malo da sačeka na zvaničan debi za Partizan. Ali će ga sigurno dočekati od leta.

Mladić koji se još u februaru priključio treninzima Partizana i od tada bio pod lupom Sava Miloševića, definitivno je prošao probu u Humskoj i potpisaće ugovor.

Trener crno-belih je na današnjoj konferenciji za medije potvrdio da je potpisivanje ugovora sa mladim vezistom odloženo za leto, ali da ne ostaje nikakva neizvesnost oko tog dogovora.

„Smatram to završenim poslom. U dogovoru sa klubom i igračem smo odlučili da potpisivanje odložimo za leto. On neće zakonski moći da igra nastavak prvenstva, ali smatram ga već igračem Partizana. Apsolutno je ispunio sve parametre koje mora da ima igrač Partizana i on će u budućnosti biti igrač našeg kluba. Jako mi je drago zbog toga, a mislim da će biti i navijačima“, rekao je Milošević.

Denis Stojković ima 17 godina, a pre Partizana se školovao u akademijama Juventusa, Torina, Čelija, Olimpije iz Ljubljane i austrijskog LASK-a. Zimus je stigao na probu u Partizan i očigledno ostavio sjajan utisak pošto se izborio za ugovor.