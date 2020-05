Partizan ubedljiv na trećoj premijeri: Asanova peta i Filipov lažnjak kao slike dana iz Humske

Bila je to utakmica u Humskoj kakve navijači najviše vole. One kada Partizan brzo dođe do vodećeg gola, pa se razigra, stvara šanse, postiže pogotke i na koncu lako upiše novu pobedu. Jedino što publike, silom prilika, nije bilo danas na Topčiderskom brdu.

Partizan je na trećoj „premijeri“ ove sezone lako kod kuće savladao Mladost – 4:1. Jeste „plivao“ delom prvog poluvremena, jesu i gosti iz Lučana izašli na teren u kombinovanom sastavu, ali su crno-beli odigrali atraktivno, postigli četiri, a mogli još toliko golova, tako da sa dosta samopouzdanja mogu u sredu put Surdulice, gde će ih čekati Radnik u daleko bitnijem meču od ovog, u četvrtfinalu Kupa Srbije.

Odličnu partiju u 45 minuta, koliko je imao na raspolaganju, pružio je Takuma Asano, koji je odigrao petom maestralnu asistenciju za vodeći gol, mada će se ona zvanično pisati Sadiku koji je jedva pipnuo loptu. A, aplauz na otvorenoj sceni od kolega sa klupe dobio je Filip Stevanović za lep gol, gde je najpre lažnjakom izbacio iz ravnoteže kompletnu odbranu Lučanaca i onda levom sa šesnaesterca pogodio kontra ugao.

Lučanci su na teren u Humskoj izašli sa nekoliko mladih igrača u sastavu, kojima je trema iščilela posle 20 minuta, kada su primili dva gola i shvatili da više nemaju čega da se plaše, inače će ih zadesiti katastrofa. Kada je Odita smanjio rezultat na 2:1 i vratio goste u igru, razigrala se mladost Mladosti i stvorila tri opasne situacije ispred gola Stojkovića. Iskusni čuvar mreže crno-belih je odbranama sprečio da se njegov tim na kraju poluvremena vrati rezultatski na početak utakmice.

Dok se odbrana ljuljala posle svojih grešaka, zbog lako izgubljenih lopti oko centra koje su izazivale brze kontre po bokovima, napad Partizana je bio u prepoznatljivom raspoloženju: stvorio je u prvom poluvremenu dovoljno šansi da posle 20 minuta završi utakmicu, ali iskoristio ih je tek trećinu.

Nogu je povukao Lazar Marković, dve velike šanse na početku promašio, a onda je iz treće pogodio, nakon sjajne pete koju je odigrao Takuma Asano. Japancu se asistencija brzo vratila, sedam minuta kasnije, kada ga je Birbas Natho „pronašao“ svojom prepoznatljivom loptom koja je „pola gola“, a Asano odradio i onu drugu polovinu, poslao je u gol.

Pauza između dva poluvremena dobro je došla Partizanu da se konsoliduje. Zaigrao je malo drugačije u nastavku, više "poštujući“ loptu, ne dopuštajući rivalu da mu pravi kontre, ali to ništa nije oduzelo od efikasnosti napada.

Umar Sadik se ponovo mučio, nikako mu nije išlo da se upiše u strelce, ali je na kraju uspeo izborivši penal, koji je i realizovao uz ljutnju Natha, prvog penaldžije Partizana. Time je Nigerijac došao do 12. superligaškog gola u sezoni, a Bojan Matić je u poslednjih 20 minuta propustio dve kolosalne šanse da dostigne, pa i prestigne klupskog kolegu.

Tri boda, gotovo obezbeđeno drugo mesto je upisao Partizan. Sada sve karte baca na Kup, gde će pojuriti peti uzastopni trofej.

PARTIZAN – MLADOST 4:1 (2:1)

/Marković 12, Asano 19, Sadik 62, Stevanović 70 - Odita 23/

Stadion: Partizana

Sudija: Novica Anđelovski

Partizan (4-2-3-1): Stojković – Miletić, Vitas, S. Pavlović, Urošević (od 78. Brežančić) – Šćekić, Zdjelar – Marković (od 71. Lakčević), Natho (od 65. Pavlović), Asano (od 46. Stevanović) - Sadik (od 66. Matić).

Mladost (4-2-3-1): Mladost: Knežević – Pešić, Mićević (od 46. Milošević), Sinđić, Radović (od 75. Pavlović) – Stojanović, Perović – Selenić, Kijevčanin, Eliomar (od 56. Babić) - Odita (od 76. Kos).