Kamerunski fudbaler Erik Đemba Đemba je danas i zvanično potvrdio da je završio igračku karijeru, Iako već pet godina nema klub.

Deo karijere je Kamerunac proveo i u Partizanu. Došao je u leto 2013. kao pojačanje tadašnjeg direktora Alberta Nađa i u Humskoj se zadržao samo šest meseci. Kod tadašnjeg trenera Vuka Rašovića je odigrao 16 mečeva za polusezonu, a napustio je klub je kada je komandnu palicu preuzeo Marko Nikolić.

Đemđa Đemba je ipak najpoznatiji kao promašena investicija Aleksa Fergusona u Mančester Junajtedu. Jedna je od lošijih procena čuvenog Škota. Kao 17-godišnjak je došao u Francusku iz rodnog Kameruna i posle nekoliko neuspešnih proba ga je angažovao Nant. Dve godine je bio u rezervnom timu i za Kanarince debitovao sa 20 godina u meču protiv Liona. Od tada je bio nezamenjiv u veznom redu Nanta i reprezentacije Kameruna.

Posle samo dve sezone ga je kupio Mančester Junajted u transferu teškom 4.500.000 evra. Istog leta je Junajted pogrešio sa još nekoliko pojačanja poput Klebersona, Davida Beliona ili Tima Haurada, ali je pogodio sa talentovanim Portugalcem Kristijanom Ronaldom koji je oduševio Fergusona u prijateljskom meču na otvaranju Sportingovog stadiona i Crveni đavoli su ekspresnom reakcijom realizovali njegov transfer za 19.500.000 evra. Ronaldo tada još nije važio za mladu zvezdu i mnogi su se pitali kako će se uklopiti u velikom klubu kod velikog trenera.

Ronaldovo navikavanje na novu zemlju i ambijent je započelo upravo uz Đembu Đembu. Bili su nerazdvojni na početku karijera u Mančester Junajtedu i olakšali jedan drugom aklimatizaciju na novi ambijent.

“Stigli su u isto vreme i 'legli' su jedan drugom. Bili su toliko vezani i dobri prijatelji da niko od nas starijih nije osećao pritisak da moramo da im pomažemo nešto posbeno”, pričao je kasnije bivši Junajtedov vezista Niki Bat.

“Ljudi gledaju Kristijana preko televizije ali ne vide ko je on zaista i ne znaju koliko je težak život imao kao dete. On nekada na televiziji deluje arogantno i nadmeno ali on je samo jedan jako emotivan čovek. Da biste videli ko je on zaista, treba da popričate sa njim. Kada mi je majka umrla, bio je prvi koji se ponudio da mi pomogne i da razgovaramo kada god poželim. Bili smo cimeri i najbolji prijatelji provodili svaki dan zajedno, njegova majka mi je spremala hranu i učinili su da se osećam kao u porodici”, otkrio je kasnije Đemba Đemba.

Međutim, karijere Đembe Đembe i Ronalda su krenule suprotnim smerovima. Portugalac je zasijao na Old Trafordu i postao najbolji igrač sveta, dok se Kamerunac nikada nije ukopio na terenu i karijera mu je krenula silaznom putanjom. Posle dve godine ga je kupila Aston Vila ali ni tamo nije uspeo. Opet se zadržao samo dve godine. Probao je još šest meseci u Barnliju i napustio je Englesku.

Put ga je dalje vodio u Katar, danski Odenze, izraelski Hapoel Tel Aviv, Partizan, škotski Sent Miren, indijski Čenaj, indonežansku Bajangkaru, francuskog četvrtoligaša Šatobrijan da bi mu poslednja stanica bila švajcarski niželigaš Valorb. Od tada nije igrao fudbal iako se nadao angažmanu.

“Danas se zvanično povlačim iz fudbala. Otvorio sam fudbalsku akademiju u Kamerunu i posvetiću se njoj. Pokušaću da mlade fudbalere podučim kako da imaju uspešne karijere. Volim što sam bio član Mančester Junajtedu iako je to bio težak i razočaravajući period. Imao sam sreće da igram sa svim tim veličinama i uživao sam u tom iskustvu. Hvala Aleksu Fergusonu za svaki dan koji sam proveo sa njim jer mi je promenio život. Kada budem došao narednih dana da opet gledam Kristijana u Mančesteru, nadam se da ću videti i Aleksa Fergusona da ga zagrlim”, rekao je Đemba Đemba.