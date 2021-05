Pala je zavesa na fudbalsku sezonu u Evropi, sada su sve karte otvorene kada su u pitanju međunarodni kupovi za narednu takmičarsku godinu.

Odahnuli su u Partizanu, jer maltene do samog kraja sezone, do finala Lige Evrope koje je završeno trijumfom Viljareala, a to je bilo ono za šta su u Humskoj navijali, nisu znali da li će biti nosioci u projektovanom žrebu za poslednje, četvrto kolo Lige konferencija.

Na koncu, crno-beli su upali u taj red povlašćenih kao poslednji na spisku, što pokazuje da ni taj treći, novoformirani kup nije tako slab kao što se u prvi mah činilo. Jeste četvrti šešir po kvalitetu tanak, čine ga uglavnom klubovi koji nisu uspevali da uskoče ni u Ligu Evrope, ali tri ostala imaju poprilično jako društvo, koje kao dva koeficijentima najbogatija kluba predvode Roma i Totenhem.

Partizan će preskočiti prvo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, dok će u drugom biti nosilac. Žreb na kojem će saznati ime prvog protivnika održaće se 16. juna, a premijerni dvomeč u Evropi crno-beli će igrati 22. i 29. jula.

Potencijalnih rivala za Parni valjak ima 45, od toga bar 42-43 ne bi trebalo da budu preterano veliki zalogaj za srpskog predstavnika. Poređani po rejtingu na spisku su: Servet (Švajcarska), Aris (Grčka), Dinamo Brest (Belorusija), DAC Dunajska Streda (Slovačka), KuPS (Finska), Hafnarfjerdir (Island), Ašdod (Izrael), Sutjeska (Crna Gora), Santa Koloma (Andora), Partizani (Albaija), Valerenga (Norveška), Hamarbi (Švedska), Elfsborg (Švedska), Haken (Švedska), Lokomotiv Plovdiv (Bugarska), Arda (Bugarska), Laci (Albanija), Europa (Gibraltar), Liepaja (Letonija), Hibernijans (Malta), Levadija (Estonija), Sepsi (Rumunija), Drita (Kosovo), Kesla (Azerbejdžan), Sumgajit (Azerbejdžan), Fioreita (San Marino), Stjarnan (Island), Tobol (Kazahstan), Šahtjor Katragandi (Kazahstan), Ujpešt (Mađarska), Puškaš Akademija (Mađarska), Torpedo Žodino (Belorusija), Pogon Šćećin (Poljska), Slask Vroclav (Poljska), Rakov (Poljska), Škupi (Makedonija), Petroklub (Moldavija), Runavik (Farska Ostrva), Kolerajn (Severna Irska), Tre Penen (San Marino), Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), Bala Taun (Vels), Žilina (Slovačka), Panevezis (Litvanija).

Pre nego što izađe na teren u premijeri, Partizan će već znati i ko će mu biti mogući rival u 3. kolu. Žreb za tu fazu takmičenja je 19. jula, a utakmice će se igrati 5. i 12. avgusta.

Tu se već polako društvo proređuje, pa će na listi mogućih protivnika crno-belima biti 27 timova. Redom po spisku idu: CSKA Sofija (Bugarska), Hajduk (Hrvatska), Didelanž (Luksemburg), Vitese (Holandija), Rubin (Rusija), Soči (Rusija), Aberdin (Škotska), Spartak Trnava (Slovačka), Nju Sejnts (Vels), Olimpija Ljubljana (Slovenija), Hibernijan (Škotska), Vorksla (Ukrajina), Kolos (Ukrajina), Sarajevo (BiH), Trabzon (Turska), Sivas (Turska), Osijek (Hrvatska), Univerzitatea Krajova (Rumunija), Arhus (Danska), AEL Limasol (Kipar), Vaduz (Lihtenštajn), Lucern (Švajcarska), Domžale (Slovenija), Slovačko (Češka) i Ki Klaksvik (Farska Ostrva).

Objektivno gledano, u ta dva kola Partizan je favorit maltene protiv velike većine i morao bi da prođe dalje. Jedine „mine“ mogli bi da budu ruski Rubin i Soči, kao i turski Trabzon i Sivas, ali to baš ako crno-beli budu maleri na žrebu pa od toliko mogućih protivnika nalete na Ruse ili Turke.

Kada je poslednje, četvrto kolo kvalifikacija u pitanju, žreb će se održati 2. avgusta, a utakmice će se igrati 19. i 26. avgusta.

Tu je već situacija ozbiljnija, mada crno-beli protiv dve trećine potencijalnih rivala su takođe favoriti. Klubovi koje bi valjalo izbeći su Galatasaraj i Union Berlin, dok su ostali na nivou Partizana ili slabiji. Recimo, Molde je treći ispod crte, a njega je pre dve godine Partizan eliminisao, tu je BATE Borisov koji više nije ona beloruska sila kao pre pet-šest godina, pa Hapoel Ber Ševa, Maribor, Rijeka, Fehervar... Solidne, korektne ekipe, ali po rejtingu ipak ispod Partizana.

Na celom spisku mogućih rivala u 4. kolu su: Hapoel Ber Ševa (Izrael), BATE Borisov (Belorusija), Molde (Norveška), Rapid Beč (Austrija), Galatasaraj (Turska), Union Berlin (Nemačka), Rozenborg (Norveška), Maribor (Slovenija), Midtjilend (Danska), Rijeka (Hrvatska), Apolon (Kipar), Fehervar (Mađarska), Dandalk (Irska), Austrija Beč (Austrija), Pasoš Fereira (Portugalija), Santa Klara (Portugalija) i Suduva (Litvanija).

Prema trenutnoj poziciji, pre nego što je takmičenje počelo, Partizan je projektovan za najjači tim trećeg šešira. Što znači da bi mu bilo dovoljno da samo jedan bolje rangirani tim ispadne u kvalifikacijama, pa da crno-beli uskoče u drugi šešir na žrebu za grupnu fazu.

Sasvim realna je to opcija, jer je iznenađenja uvek bilo i biće ih dok se lopta kotrlja. Ali, za početak, da Partizan uradi ono što je do njega...