Tragedija je izbegnuta. Javio se Kristijan Eriksen iz bolničke postelje, reče da se dobro oseća s obzirom na okolnosti, razgalio je ceo svet i to je najvažnije posle jezivih scena od subote popodne kad se srušio na travu stadiona Parken usled posledica srčanog udara.

Kad i da li će ponovo igrati fudbal, to je pitanje koje se, između ostalog, provlači među ljubiteljima sporta posle meča Danske i Finske, uz bojazan većine stručnjaka da to neće biti moguće. Primera radi, engleski eksperti su poručili da bi, posle ovoga, sigurno završio aktivno bavljenje fudbalom da je ostao u Totehhemu, zbog iscrpljujućeg premijerligaškog ritma. Italijani, gde sjajni vezista igra za Intzer, još se ne oglašavaju, iako bi trebalo s obzirom na ono što se desilo Davideu Astoriju pre nekoliko godina.

Zato dr Sead Malićević savetuje maksimalan oprez, čak sugeriše povlačenje radikalnog poteza.

„Kristijan Eriksen je umro na terenu, to bi trebalo da se kaže“ decidiran je Malićević u izjavi za klupski sajt. „Živ je isključivo zahvaljujući prisebnosti i stručnosti ljudi koji su mu pružili pomoć. Od njegove sportske karijere više nema ništa, ali želim da podvučem dve stvari. Prvo, zahvaljujući pregledima kakve obavljamo na početku priprema i dva puta godišnje, predupređujemo pojavu takvih situacija, mada postoje situacije koje se na ovim pregledima ne mogu videti. Drugo, medicinski tim Partizana je opremljen i obučen da reaguje u tim situacijama, ali se svi nadamo da do njih nikad neće doći“.

Planeta se minulih dana divila staloženosti Eriksenovog kolege, Simona Kjera, pošto je kapiten danske selekcije pružio pomoć Kristijanu, pre nego što su lekari dotrčali na lice mesta.

„Kad god je bila situacija ovakvog tipa na terenu, uvek sam video da je makar jedan od saigrača dovoljno obučen i hrabar da postupi u tim situacijama. Često je prvih nekoliko sekundi najznačajnije. Imamo deju, ali je pitanje koliko je izvodljivo da prođemo svi obuku iz kadio-pulmonalne reanimacije, odnosno spoljašnje masaže srca i korišćenja defibrilatora. To je mašina koja konvertuje rad srca u normalan rad. Kada dođe do fibrilacija, kada srce počne sa potpuno nepravilnim načinom rada, isporukom tog jednog električnog šoka, ponovo dolazi do uspostavljanja normalnog rada srca“.

U Humskoj 1 ističu da pomenute uređaje poseduju na stadionu i u Sportskom centru „Zemunelo“.

„Treća mašina ide sa igračima na utakmice i na treninge. Ideja je da se njom, i uopšte procedurom, ne bavi samo dežurni lekar, već da to mogu da rade fizioterapeuti i ostatak medicinskog tima, ali i nemedicinsko osoblje, igrači, svi koji budu raspoloženi i zainteresovani. Imamo ideju da se ta obuka sprovede ove godine“.

Crno-beli pažljivo prate i aktivnosti virusa korona, tačnije posledice koje ostavlja na ljudmksi organizam, kako bi se što lakše izborili sa eventualnim infekcijama.

„Ne znamo mnogo o kovidu, zato smo oprezni. Ultrazvučni pregled srca, između ostalog, ima za cilj to. Biohemijskim analizama pokušavamo da otkrijemo i najfinije promene u srčanom mišiću. Analize bi trebalo da pokažu da li je došlo do tromboze malih krvnih sudova u srcu i promena u srčanom mišiću, upravo zato što se plašimo da je kovid možda kod nekoga prošao asimptomatski, ali sa zastrašujućim posledicama“.

S obzirom da je Partizan u ponedeljak počeo pripreme za narednu sezonu, uvodna dva dana su tradicionalno posvećena testovima fizičke izdržljivosti i lekarskim pregledima.

„Radimo ozbiljne preglede, mnogo ozbiljnije nego što i Zakon o sportu predviđa. U laboratoriji, verovatno najboljoj za medicinu sporta u zemlji, vršimo maksimalni test opterećenja, da utvrdimo kako srce radi tokom maksimalnih napora. Druga značajna stvar, što je više nego što piše u Zakonu o sportu, je ultrazvuk srca. Hoćemo da se uverimo da srčani mišić nijednog od naših sportista nije pretrpeo nikakvu organsku promenu tokom bavljenja sportom“, dodao je dr Sead Malićević.

