Partizanov perpetuum mobile: Saša Zdjelar odigrao 42 utakmice u sezoni

Ima Partizan u timu atraktivnije igrače, one koji dižu publiku na noge golovima, asistencijama ili vihornim prodorima. Ali, bez Saše Zdjelara tim crno-belih ove sezone ne može da se zamisli.

Nekadašnji zlatni orlić je kohezioni faktor tima, vezivno tkivo, onaj lepak koji daje odbrani čvrstinu, a napadu sigurnost da može da se kombinuje bez straha od greške.

To da tim Partizana ne može bez Zdjelara da se zamisli skoro da je i bukvalno tačno. Jer je vezista crno-belih odigrao najviše utakmica ove sezone u dresu Parnog valjka, a isto tako i u – Srbiji. Od 45 mečeva, koliko je Partizan skupio na sva tri fronta do danas, dve utakmice pre kraja takmičarske godine, Zdjelar je odigrao 42!

I to statistika kaže ovako: od 12 evropskih utakmica, u kvalifikacijama i u grupi Lige Evrope, Saša je odigrao svaku po 90 minuta. Od 27 u Superligi - a preskočio je duele sa Voždovcem i Radnikom u Humskoj - „motorino“ crno-belih je samo tri puta izašao sa terena pre kraja. I na koncu, u Kupu Srbije, nije igrao u prvoj rundi protiv Vodojaže, da bi u naredna tri duela ponovo bio po 90 minuta na terenu.

Nije samo kvantitet, već je i kvalitet Zdjelarovih igara ove sezone neuporedivo bolji nego u periodu kada je došao u Partizan. Da li mu je bilo potrebno vremena da skine „rđu“ skupljenu na klupi Olimpijakosa (samo 28 nastupa za tri sezone) ili mu je tek Savo Milošević pronašao žicu, što je verovatnija opcija, jer ga dobro poznaje iz doba zlatne U20 reprezentacije, tek vezista crno-belih igra najbolju sezonu u karijeri.

Kao što rekosmo, Zdjelar je odigrao najviše utakmica u Srbiji ove sezone, jer u Crvenoj zvezdi, jedinom još timu koji je igrao grupu evropskog takmičenja, Milan Borjan je najviše puta bio na terenu i skupio je 41 nastup. Iza njega je Miloš Degenek sa 36 mečeva. Što govori da su crveno-beli pravili više rotacija u ekipi od crno-belih.

Samo jednu utakmicu manje od Saše Zdjelara u dresu Partizana od jula do danas odigrao je Strahinja Pavlović. Mladi štoper je zimus potpisao za Monako, ali mu to nije bila smetnja da da celog sebe u svakom meču crno-belih ovog proleća. Pogotovo se to videlo u polufinalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde.

Pavlović je preskočio duele sa Javorom i Radnikom u gostima i sada sa Čukaričkim kod kuće u Superligi, kao i meč sa Vodojažom u Kupu. Dva puta je sa terena izašao pre isteka 90. minuta.

Golman Partizana Vladimir Stojković skupio je 39 nastupa, a najbolji strelac Umar Sadik 38, s tim što Nigerijac ima značajno manje skupljenih minuta, jer je često izlazio iz igre pre kraja.

Mladi Nikola Štulić, koji je debitovao za prvi tim Partizana minulog vikenda protiv Čukaričkog je ujedno 34. fudbaler koji je ove sezone zaigrao za crno-bele. Po jedan nastup upisali su u Kupu mladi Luka Đorđević i Slobodan Stanojlović, uz njih i sada internacionalac u Izraelu Zlatan Šehović, a po dva momci koji nisu više u Humskoj, Periša Pešukić, Dominik Dinga isss Strahinja Jovanović.