Druga šansa za Partizan da mu malo “otopli” na prvenstvenoj tabeli. Prva prilika je bila u večitom derbiju, da pobedom nad Crvenom zvezdom smanji bodovni zaostatak. Imali su vođstvo crno-beli, ali ga nisu sačuvali do kraja i ta šansa je propala (1:1).

Nova se rodila sinoć, mimo očekivanja, pošto je Javor ukočio Zvezdu na Marakani (0:0). Danas u Nišu, na Čairu (17.00), Partizan ima priliku da pobedom spusti zaostatak za liderom na šest bodova.

Šansa jeste, pitanje je samo ima li Partizan snage i dovoljno kvalitetne igre da je iskoristi. Činjenica je da crno-beli igraju skromno, teško dolaze do pobeda, poslednja u Kupu nad Bačkom (2:0) je prva posle šest utakmica da su slavili sa više od gola razlike.

Uz to, muči se Parni valjak kad izađe iz Humske, na poslednja dva gostovanja u Srbiji pobedio je Zlatibor golom iz penala (1:0) i remizirao sa Metalcem (1:1). A, Radnički je po kvalitetu iznad oba ta rivala, sa timom krcatim iskusnim igračima, povratnicima iz inostranstva. Mada, ni Nišlije nisu u dobrom ritmu, nemaju pobedu u prvenstvu u poslednja četiri kola.

Susret dve ekipe koje se još “traže”, koje su u procesu renoviranja i izgradnje igre, pošto su i Partizan i Radnički u uvodnom delu sezone promenili trenere. Pa će tako danas na Čairu crno-bele dočekati Milan Đuričić, koji je do kraja prethodne sezone bio pomoćni trener Parnog valjka.

“Verujemo u mogućnosti našeg tima i zbog toga sam ubeđen da će ekipa koja danas bude strpljivija u igri imati više uspeha”, smatra Đuričić.

A, na drugoj strani Aleksandar Stanojević, trener Partizana, veruje da neće prednost Nišlija biti to što ih vodi doskorašnji trener u Humskoj.

“Ima to svoje prednosti, međutim naš tim se dosta i izmenio. On je iskusan trener, probaće da iskoristi sve što zna o nama, ali iskreno, ne vidim da je to neka velika prednost za Radnički", ocenio je Stanojević.

Šefa struke Partizana više muče neke druge brige. Novajlija u napadu Žan-Kristof Bajbek spreman je da odigra najviše poluvreme. Filip Holender izlazi iz povrede. Sejduba Suma je na dužoj pauzi zbog povrede oka u večitom derbiju. Napadačka linija crno-belih je ozbiljno istanjena.

“Nikada ne tražim opravdanja, to od mene niste mogli da čujete. Ponekad tražim samo strpljenje i ništa više. Nema kukanja. I povrede su sastavni deo fudbala”, poručio je Stanojević.

Dobra vest za trenera Partizana je što su “bonusi” počeli da doprinose timu. Svetozar Marković je bio odličan u obe odigrane utakmice od dolaska, Filip Stevanović je bio strelac na derbiju, Lazar Pavlović postigao fenomenalan gol protiv Bačke...

Minulih sezona imao je Partizan često probleme sa Radničkim u Nišu, bilo je nekoliko poraza, ali poslednji, prošle sezone, završen je pobedom crno-belih od 4:1.

RADNIČKI – PARTIZAN 17.00

/B92, Arena 1/

Stadion: Čair.

Igraće se bez publike

Sudija: Miloš Milanović

RADNIČKI (4-2-3-1): Ristić – Aksentijević, Stevanović, Marković, Ćirković – Kovačević, Pantelić – Đuričković, Živković, Gavrić – Đuranović.

PARTIZAN (4-2-3-1): Stojković – Miljković, S. Marković, Banjak, Urošević – Zdjelar, Natho – F. Stevanović, Pavlović, Jojić – Asano.

SUPERLIGA - 12. KOLO

Nedelja

Novi Pazar – Rad 2:1 (2:1)

/Nikčević 28, Sise 43 – Sise ag 40/

OFK Bačka – Inđija 1:2 (1:1)

/Zličić 42 – Nešković 33, Obradović 67/

Zlatibor – Vojvodina 0:2 (0:0)

/Drinčić 57, Andrić 77/

Proleter NS - Voždovac 1:1 (1:0)

/Lendro 5 - Stoisavljević 89/

Mačva - Napredak 1:2 (0:2)

/Pejović 58 - Mijić 12, 30pen/

Crvena zvezda - Javor 0:0

Ponedeljak

