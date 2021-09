Partizanu jak tempo i mina u Kruševcu pred drugi tajm-aut, Zvezdi olakšanje opet prazne tribine u Pazaru

Prvi deo plana je ostvaren. Partizan je 165. derbi dočekao sa prednošću nad Crvenom zvezdom i potom uspeo da ostane na čelu tabele izvojevanim remijem od 1:1. I mada u Humskoj ostaje žal što su pobedu isputili u finišu meča činjenica je da crno-beli dugo već nisu bili ispred večitog rivala posle osam odigranih utakmica. Nadaju se na crno-beloj strani Topčiderskog brda da će tako ostati i do kraja sezone, a prvi naredni cilj je zadržati čelo tabele i do druge reprezentativne pauze.

Do te pauze još tri kola. Spakovana u 11 dana. Uz utisak da tim Aleksandra Stanojevića čeka za nijansu teži posao nego crveno-bele. No, krenimo redom...

10. KOLO

četvrtak, 23. septembar

17.55: Crvena zvezda – Voždovac

20.00: Mladost Lučani – Partizan

Partizan prvenstvo nastavlja u Lučanima, a tamo nisu blistali poslednjih sezona. Štaviše, tri godine nisu slavili na gostovanju kod Mladosti, dva puta su čak i izgubili, a taj jedan remi im je doneo spasonosni pogodak Đorđa Ivanovića u sudijskoj nadoknadi. I poslednju pobedu u Lučanima, onu od 2:1 iz februara 2012. godine, crno-beli su izvojevali u cajtnotu, golovima u 86. i 89. minutu. Istina, Mladost ove godine ne liči na sebe, otvorila je sezonu sa šest poraza, donekle se podigla remijem protiv Čukaričkog i pobedom nad Proleterom, ali čini se da Partizan ima idealnu šansu da sada prekine negativan trend.

Što se tiče Crvene zvezde, tu ne bi trebalo da bude prevelikih problema, Voždovac uglavnom bodove osvaja kod kuće, protiv Partizana je poražen sa glatkih 0:4, a na 11 poslednjih gostovanja u Ljutice Bogdana 10 puta je izgubio. Poslednji put se neporažen vratio još 2014, pamte im crveno-beli i izgubljenu titulu u porazu od 2:3 iz 2017, ali poslednjih sedam mečeva na stadionu „Rajko Mitić“ donelo nam je sedam Zvezdinih pobeda uz gol razliku 22:2. Pre tačno godinu dana, igralo se 20. septembra 2020, bilo je 6:0 za Zvezdu.

11. KOLO

Nedelja, 26. septembar

Partizan – Spartak

Novi Pazar – Crvena zvezda

Aleksandar Dragović i Rikardo Gomeš (©Starsport)

Crvenu zvezdu najveći izazov očekuje u 11. kolu, u nedelju, 26. septembra, kada će putovati na noge Novom Pazaru. Uz vrlo važnu napomenu da Pazarci ni ovog puta, kao ni u prethodnih nekoliko gostovanja crveno-belih, neće moći da računaju na vatrenu podršku sa tribina. Sami su krivi za to, loša organizacija i 40-minutni prekid utakmice sa Partizanom “zaradili" su im kaznu od četiri meča bez publike i to će biti veliki hendikep za Plave. A i bez toga, nisu to prevelike šanse, jer Pazarci u 15 utakmica sa Zvezdom imaju samo onu jednu pobedu iz aprila 2015. godine, kad je Marko Jevtović sa penala rešio pitanje pobednika i izborio transfer u Partizan. Potom šest pobeda Zvezde u nizu.

Partizan u 11. kolu ide na Spartak, umeli su Subotičani poslednjih godina dobrano da namuče večite. Prošle sezone Partizan je u Humskoj do tri boda stigao tek zahvaljujući pogotku Bibarsa Natha sa penala u 88. minutu, u subotu je takođe bilo 2:1 za crno-bele. Vezao je Partizan tri pobede nad Spartakom na domaćem terenu, ali seamo se i marta 2019. i onih 3:1 Golubova u Beogradu. A sećaju se i Rikardo Gomeš, Saša Zdjelar, Aleksandar Šćekić... S tim da je to bila jedina Spartakova pobeda u Humskoj u poslednjih 15 godina.

12. KOLO

Nedelja, 3. oktobar

Crvena zvezda – Metalac

Napredak – Partizan

I za kraj ovog mini-ciklusa 12. kolo i na papiru najveći izazov za aktuelnog lidera. Partizan 3. oktobra, tri dana posle utakmice sa Florom, ide na noge Napretku, a u Kruševcu je, ako izugmemo onih 4:0 u Kupu) dobio samo dva od poslednjih sedam ligaških gostovanja. Čak četiri je izgubio, a Napredak pride dugo nije igrao ovako dobar fudbal o čemu svedoči i treće mesto na tabeli, uz maksimalnih pet pobeda kod kuće, pa i onu jednu nad TSC-om u gostima, prvoj na strani ove sezone. Dodajmo i da se Zvezda kao domaćin mučila protiv Napretka sve dok Milan Gajić nije otključao katanac u 77. minutu.

Zvezda bi pred 12. kolo najveći protivnik mogao da bude umor, jer će im duel sa Metalcem doći tri dana nakon gostovanja kod Ludogoreca u Ligi Evrope. Sam Metalac pak ne bi smeo da predstavlja ozbiljniji izazov - na poslednjih šest mečeva, šest Zvezdinih pobeda uz gol razliku 20:2.