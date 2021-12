Patronato u grčevitoj borbi za opstanak, ali Velezov Amalfitani je tvrđava

Legendarni stadion Hose Amalfitani u Linijersu, jednom od zapadnih krajeva Buenos Ajresa, noćas (01.30) je poprište bitke između lokalnog Velez Sarsfilda i Patronata iz Entre Riosa u sklopu 24. kola argentinske Lige Profesional. Domaćini trenutno zauzimaju 4. poziciju u šampionatu sa 38 bodova, dok se Patronato sa 23 nalazi pri samom dnu tabele, na 24. mestu.

U poslednjem meču Patronato je u subotu igrao protiv Godoj Kruza i pretrpeo težak poraz kod kuće 0:3. Tim je sada u nizu od dva neuspeha. Igranje kod kuće pokazalo se kao odlučujuće u sakupljanju bodova u ovoj kampanji, jer je pet od poslednjih deset susreta na svom terenu Patronato završio pobedom, uz tek dva neuspeha. Ipak, kada se pogledaju gostovanja tima iz Entre Riosa u ovosezonskoj kampanji, dolazi se do katastrofalne statistike. El Patron je na poslednjih 11 gostovanja bez pobede, uz čak sedam poraza, a poslednji put kada se u Paranu vratio uzdignute glave bilo je to još u prvom kolu protiv Aldosivija, kada je ostvario jedinu pobedu na strani rezultatom 2:0.

Trenutnim stanjem na tabeli, iako tako ne izgleda, Patronato je u najnezgodnijem položaju od svih 26 klubova u najjačem rangu takmičenja. Kada se pogleda generalni plasman u ovoj kalendarskoj godini, koji objedinjuje bodove iz Liga kupa i trenutne lige, El Patron ni tu ne zauzima poslednju poziciju, ali uvidom u tabelu koeficijenata, što je daleko važnije od svih prethodnih rangiranja, tim iz Entre Riosa nalazi se na poslednjem mestu sa ukupnim koeficijentom 0.97.

Sastavu Ivana Delfina neophodna je pobeda u noćašnjem okršaju, koji povrh svega, posećuje Velez koji nije izgubio devet utakmica na svom stadionu. Dva kola pre kraja Patronato ima teoretske šanse za opstanak, jer dva tima koja se nalaze ispred njega su Aldosivi i Sarmijento, oba sa učinkom koeficijenta od ravno 1,00. Opet, ništa ne zavisi od njega samog, osim preostalih šest bodova koji su ostali u opticaju. Razmišljajući o formiranju tima, Delfino bi mogao da napravi tri promene. Za razliku od proteklog susreta sa Godoj Kruzom, iz prvog sastava bi mogli da budu izostavljeni Huan Guasone, Lukas Kruspski i Franko Leis, a na njihovim mestim očekuju se Oliver Benitez, Nikolas Delgadiljo i Ektor Kanteros.

Sa druge strane, Velez Sarsfild je u poslednjem odigranom kolu 28. novembra zabeležio poraz u gostima od Estudijantesa 1:0. Pre toga ovaj tim je ostao neporažen u tri uzastopna susreta, zabeleživši dve pobede i remi. Imati domaću publiku iza leđa pokazalo se kao veoma korisno u 10 poslednjih mečeva El Fortina. Domaćini su zabeležili pet pobeda, tri remija i samo dva poraza. U tom periodu Velez je uspeo da mrežu zadrži netaknutom tek u jednom okršaju, dok takođe samo u jednom duelu nije uspeo da postigne gol. Tim koji predvodi Maurisio Pelegrino trenutno zauzima 4. poziciju u šampionatu, a drugu u generalnom plasmanu sa šest bodova prednosti u odnosu na Taljeres, tako da je i dva kola pred kraj prvenstva Velez siguran učesnik Kopa Libertadores za narednu sezonu.

Ipak, u klubu postoje određene razmirice na relaciji Rikardo Senturion – uprava Veleza. Napadač se ponovo čitave nedelje nije pojavio na treningu. Ovakva situacija umorila je čelnike kluba, koji će tražiti raskid saradnje. Ovaj 28-godišnji napadač ima ugovor sa El Fortinom na još dve sezone, do decembra 2023, ali će uprava pokušati da ga se otarasi već na sledećem transfer tržištu. U svakom slučaju, znaju da to neće biti lako jer je igrač, koji boluje od upala tetive levog kolena imao vrlo malo aktivnosti poslednjih meseci. Osim toga, situacija donosi dodatni problem jer ako Senturion ostane u Velezu do 31. decembra, klub ima obavezu da od Rasinga otkupi još 10 odsto od ukupnog ugovora za 400.000 dolara. Već sredinom 2020. godine stekli su 40 posto za 1,6 miliona dolara. Riki Senturion je stigao u klub početkom 2020. na izričit zahtev Gabrijela Hajncea, koji je u tom trenutku bio menadžer kluba. Do sada je u El Fortinu odigrao 62 utakmice u kojima je postigao osam golova i zabeležio osam asistencija.

Pored svega, izgleda da će ovo biti poslednja utakmica za Rikardo Alvareza na Hose Amalfitaniju. Iskusni 33-godišnji vezista, dvostruki šampion u dresu Veleza, oglasio se na zvaničnim mrežama kluba i već je počeo da se oprašta od navijača. Iako će okončati igračku karijeru, vezista nije isključio mogućnost da se u jednom trenutku vrati i ostane vezan za klub kao član uprave ili čak kao trener mlađih kategorija.

"Fudbal mi je dao mnogo više od onoga o čemu sam sanjao kada sam bio klinac", bila je jedna od objava Rikija Alvareza.

Prethodni okršaj dva tima održan je 30. aprila 2021. i završen je pobedom Velez Sarsfilda 1:0. El Fortin nije doživeo poraz u pet uzastopnih dvoboja protiv Patronata, zabeleživši ukupno tri pobede i dva remija.

Piše: Đorđe RADONJIĆ