Četa Veljka Paunovića odigrala je neubedljivo u Velsu, ali se kući vraća sa osvojenim bodom i ne mogu Rojalsi biti nezadovoljni. Svonsi je na stadionu Liberti vezao po terenu, ulazili su Labudovi u šanse kao od šale, ali lopta nije htela u mrežu - 0:0

Da se sa gostovanja izabranici Veljka Paunovića ne vrate pognute glave i sa kiselim osmehom dočekaju praznike, postarao se Rafael. Brazilski golman začarao je Redingov gol. Nepremostiva prepreka bio je Rafael i jedini je krivac što Svonsi nije ostvario treću uzastopnu pobedu. Propustili su Labudovi priliku da obiđu Brentford i kalendarsku 2020. godinu završe na drugom mestu.

Svonsi i Reding spustili su zavesu na 23. kolo Čempionšipa, a ujedno je to bio poslednji meč u najjačoj drugoj ligi na svetu u 2020. godini, koja će zbog mnogo čega biti za zaborav. Ako pitate engleske navijače, godina na izmaku bila je užasna. Učinila je ono što nikome nije pošlo za rukom – da smesti navijače u tople domove kraj televizora i udalji od stadiona.

Po mnogo čemu utakmica između Svonsija i Redinga mogla se okarakterisati kao odlična, ali su falili golovi. Izuzetno sadržajnu fudbalsku predstavu kvario je nedostatak golova, a sve ostalo bilo je na zavidnom nivou. Tempo meča kojem bi pozavideli i mnogi premijerligaški okršaji.

U finalnom meču runde i okršaju timova koji biju bitke za promociju u elitni fudbalski rang na Ostrvu, Svonsi je na stadionu Liberti bio konkretniji i agresivniji. Napadali su Labudovi poput osica, obletali su oko gola Rojalsa i stvarali povoljnije šanse. Paunovićev Reding opredelio se da čeka kontre i polukontre, možda zamisao srpskog stručnjaka prvobitno i nije bila takva, ali ga je Svonsi primorao na to.

Labudovi i Rojalsi su odigrali meč bez golova, prvi od 2012. godine. Dva tima su tada remizirala na stadionu Madejski, a najnepopularnijim rezultatom na stadionu Liberti meč je poslednji put okončan daleke 2009. godine. Tradicija nije srušena. Reding 14. meč u nizu nije uspeo da savlada Svonsi. Negativna tradicija produžiće se makar do njihovog narednog sudara, a ono što je sigurno je da minimum do naredne sezone Rojalsi neće imati priliku da upišu prvi trijumf ikada na stadionu Liberti.

Roberts je centrirao, Ande Aju se akrobatski bacio, tukao glavom, ali nije imao sreće da matira brzilskog golmana. Fantastično je intervenisao Rafael i sačuvao mrežu Labudova netaknutom. Povremeni čuvar mreže brazilskog nacionalnog tima bio je centralna figura na večerašnjem susretu.

U završnici prvih 45 minuta ređale su se šanse pred golom Rojalsa. Bidvel je odložio do Geja, a Gej je iz peterca lansirao loptu na tribine. Užasno je reagovao momak rođen u Abidžanu u izglednoj situaciji.

Aju je mešao protivničku odbranu, u nekoliko navrata odvezao je slalom, prolazio je defanzivce Rojalsa kao čunjeve na trenigu, ali nije bilo posledica po Reding kada fudbaler iz Gane uđe u kazneni prostor. Konstantno je izostajao završni udarac.

Rafael je činio čuda na golu Rojalsa. U 71. minutu izvadio je Brazilac već viđenu loptu iz gola. Bila je to ponovljena akcija iz prvog poluvremena. Roberts je centrirao sa desnog boka, Aju je trznuo glavom, a Rafael je refleksnom intervencijom sprečio po ko zna koji put igrače Svonsija da dođu do inicijalne prednosti. Bila je to najbolja prilika na meču bez golova.





ČEMPIONŠIP - 22. KOLO

Utorak

Birmingem - Derbi 0:4 (0:3)

/Bjelik 15, Šini 7 penal, Kazim Ričards 25, Najt 75/

Šefild Venzdej - Midlzbro 2:1 (2:0)

/Paterson 30, Šo 40 - Votmor 49/

Hadersfild - Blekburn 2:1 (0:0)

/Sar 53, 90 - Galaher 86/

Luton - Bristol Siti 2:1 (1:0)

/Ri 17, Djusburi Hol 68 - Bredli 61 autogol/

Norič - KPR 1:1 (0:0)

/Puki 75 penal - Oseji Semjuel 84 penal/

Preston - Koventri 2:0 (1:0)

/Džonson 18, Megvajer 53/

Roteram - Barnsli 1:2 (0:2)

/Smit 75 - Vudrou 8, Mouvet 15/

Vikomb - Kardif 2:1 (1:0)

/Tafacoli 33, Viler 63 - Hojlet 90+4/

Stouk - Notingem 1:1 (1:0)

/Tompson 18 - Čester 65/

Sreda

Brentford - Bornmut 2:1 (1:1)

/Dalsgard 37, Fosu 79 - Solanke 25/

Svonsi - Reding 0:0

Odloženo

Milvol - Votford