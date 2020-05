Pauza nije prijala Kragujevčanima, Budućnost slavila u Dobanovcima

Polako, ali sigurno se nastavlja fudbal i u drugom srpskom rangu. Nakon što smo ranije danas videli pobedu Spartaka u Inđiji i remi u Novom Sadu na meču Vojvodine i Čukaričkog, sada možemo da konstatujemo da je do iznenađenja u Prvoj ligi Srbije uspela da dođe Budućnost iz Dobanovaca. Domaći su na svom terenu savladali Radnički 1923, koji je pobedom mogao da preskoči Novi Pazar na tabeli – 2:1 (1:0).

Poraz je utoliko iznenađujući zbog činjenice da je Radnički pre ovog meča bio u seriji od čak osam utakmica bez poraza. Poslednji poraz doživeli su još u novembru protiv Dinama iz Vranja, pa se može reći da im ovoga puta dugačka pauza nije prijala.

Budućnost je došla do prednosti već u 16. minutu utakmice, a sa minimalnom prednošću domaćih otišlo se i na pauzu. Kragujevčani su u nastavku pokušali da dođu do poravnanja, ali su umesto toga doživeli još jedan hladan tuš u 82. minutu kada su Dobanovčani duplirali prednost i rešili konačnog pobednika. Do kraja je Nikodijević u drugom minutu nadoknade samo uspeo da ublaži poraz Kragujevčana.

Pobeda je pomerila Budućnost sa poslednjeg mesta na tabeli, gde se sada nalazi ekipa Smedereva, dok Radnički ostaje na osmoj poziciji, ali uz mogućnost da dodatno sklizne tokom vikenda, pošto mogu da ga preskoče Žarkovo, Dinamo iz Vranja i Radnički iz Pirota u slučaju dobrih rezultata.

PRVA LIGA SRBIJE – 27. KOLO

Petak

Budućnost Dobanovci – Radnički 1923 2:1 (1:0)

Subota

17.30: Grafičar – Bačka

17.30: Novi Pazar – Dinamo Vranje

17.30: Žarkovo – Zlatibor Čajetina

Nedelja

17.30: Radnički Pirot – Smederevo

17.30: Trajal – Sinđelić

17.30: Zemun – Kabel

Ponedeljak

18.00: Kolubara – Metalac