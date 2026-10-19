Pazar traži izuzeće sudije Radakovića: Pratio reakcije pojedinca od koga očigledno strahuje

Pazarci su istakli kako su od početka utakmice imali utisak da se kriterijum suđenja primenjuje na njihovu štetu.

"Odluke sudije Nikole Radakovića dodatno su poljuljale naše poverenje, a posle pojedinih dosuđenih prekršaja primećivali smo da se okreće prema zapadnoj tribini i da sa strahom prati reakcije nekog pojedinca od koga očigledno strahuje!? Podsećamo da je Radaković pre ove utakmice poslednji put sudio 9. avgusta. Nakon toga nije bio delegiran za narednih devet utakmica! Sada mu je povereno suđenje jedne od zanimljivijih utakmica ovog kola. Zbog toga tražimo odgovor na pitanje: po kojim kriterijumima se sudije delegiraju za ovakve mečeve? Naš zahtev je jasan: tražimo da se Radaković doživotno izuzme sa svih budućih utakmica Novog Pazara".

U popularnom kolektivu su konstatovali da igrači IMT-a ni u jednom trenutku nisu bili meta domaće publike.

"Na kraju utakmice ispraćeni su aplauzom. Oni nisu krivi za ono što se dešavalo na terenu, već su samo iskoristili 'vetar u leđa' koji im je dao pomenuti sudija. Pitanja koja postavljaju ljudi u Novom Pazaru sasvim su opravdana: kome da se obratimo, ko donosi odluke u FSS i ko je spreman da sasluša našu stranu? Ranije smo imali s kim da razgovaramo, a danas više ne znamo na čija vrata da pokucamo i od koga da tražimo zaštitu".

Trenutno devetoplasirani superligaš preispituje regularnost takmičenja.

"Sve ovo ozbiljno dovodi u pitanje naše poverenje. Nećemo da se ponašamo kao da je sve u redu kada imamo razloga da sumnjamo u to. Ljudi koji su ranije vodili FSS i sa kojima smo mogli da razgovaramo očigledno više nemaju uticaj kakav su nekada imali. Novi Pazar ne traži ništa više od poštenog i jednakog suđenja. Ne tražimo povlašćen položaj, ali nećemo ni da ćutimo dok se gomilaju razlozi za nezadovoljstvo. Dosta je ćutanja", stoji na kraju saopštenja nezadovoljnih Pazaraca.