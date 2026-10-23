Pazarci oslabljeni na Čairu: Odbrana na remontu, traži se i novi "osigurač"

Ovosezonske brojke govore da drugi najneubedljiviji domaćin čeka trećeg sa liste najslabijih gostujućih timova, što baš i nije neka pozivnica za izlazak u grad. Sve to prati neefikasnost jednih i drugih, posebno izražena kod momaka odnedavno pod kontrolom Nikole Drinčića. Ipak, važnost utakmice i obostrana potreba za bodovima mogu biti najava za zanimljivo nadmudrivanje dvojice trenera nedavno ustoličenih na znanim im adresama, s tim što je pazarskom kormilaru dobro poznata i ova kraj Nišave. Upravo tu je Lalatović, sa Drinčićem kao produženom rukom na terenu, pre osam godina kreirao neke svetle stranice istorije Radničkog, što se baš i nije ponovilo u sezoni 2022/23.

Odbrana Pazaraca doživeće solidan remont, a obzirom da će zbog pobede, odnosno četiri žuta kartona pauzirati dvojica od četvorice standardnih iz poslednje linije - Aleksandar Miljković već drugi put zaredom i Jovan Marinković. Faliće i protiv Traktorista pocrveneli "osigurač" iz veznog reda Gadio. Skoro je sigurno da će Marinkovića u startnoj postavi zameniti mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Melentijević.

"Sigurno nas očekuje tvrda utakmica. Idemo sa imperativom pobede. Radili smo tokom sedmice na tome što stručni štab od nas zahteva i ako se budemo pridržavali svih 90 minuta možemo do pozitivnog rezultata i sva tri boda. Imamo ekipu što zaslužuje mnogo bolji plasman. Da je bilo manje oscilacija, bilo bi mnogo više bodova i bolje bismo stajali na tabeli. Radnički igra pred svojom publikom, ima mnogo više da izgubi od nas. I njima je svaki bod neophodan, kao i nama, pa ne verujem da će biti prevelikog opreza. I jedni I drugi će ići na pobedu", kaže mladi Melentijević.

Izvesno je da su veću dilemu Lalatoviću napravili otvoreni konkursi na desnom beku i poziciji defanzivnog veziste. Miljkovića je u vojevanju sa IMT-om zamenio Bojan Adžić, koji se nije specijalno nametnuo. Ta činjenica verovatno pojačava akcije univerzalnom Partizanovom đaku Nikoli Stankoviću. Najprirodnija alternativa za Senegalca Gadija je tinejdžer iz Gane Skima Togbe, iako bi određenim "prepakivanjem" materijala mesto startera mogao da dobije i neko drugi. Šansu čeka i oporavljeni Matija Malekinušić.

Kako god, želi li da izbegne skoro pridruživanje rivalu u zoni ispadanja, u šta ne treba sumnjati, Novi Pazar mora na Čairu da iščeprka neki bod. Tamo su prethodne generacije Plavih uglavnom dobro prolazile, ali za uspeh su potrebne mnogo veće garancije od pogleda u prošlost. Do kraja godine će Lalatović i njegovi puleni u Mozzart Bet Superligi gostovati kragujevačkom Radničkom 1923, OFK Beogradu i Vojvodini, dok im lučanska Mladost i Crvena zvezda dolaze na noge. Težak raspored, a bez bodovnog eliksira u Nišu postaće i kudikamo teži.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

18.00 (2,65) IMT Novi Beograd (3,30) Železničar Pančevo (2,70) MOZZART RELAX

18.00 (1,90) Radnički 1923 (3,70) Radnik (3,90) MOZZART RELAX

18.00 (2,40) Radnički Niš (3,50) Novi Pazar (2,85) MOZZART RELAX

18.00 (2,80) Zemun (3,25) Mačva (2,60) MOZZART RELAX

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX