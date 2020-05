Peđa Mijatović u epizodi „Svi moji Argentinci“: O Kempesu, Maradoni, Redondu, Batistuti, Mesiju...

Kolevka fudbala je Engleska, najlepši fudbal na svetu igrao je nekada Brazil, osvojio je i najviše svetskih titula, a opet, nekako, kada se biraju najbolji fudbaleri sveta svih vremena tu su bar dvojica Argentinaca u prvih pet. Ako ne i trojica, pošto mnogi tu vide i Alfreda di Stefana uz Dijega Maradonu i Lea Mesija.

Kada se iz Jugoslavije otisnuo put Španije, gde je karijeru doveo do vrhunca, Predragu Mijatoviću su se putevi redovno ukrštali sa Argentincima. Sa nekima je bio saigrač, sa nekima rival, a nekima se prosto divio i sa oduševljenjem ih sretao.

Upravo o „svojim Argentincima“ Mijatović je govorio za TNT Sports.

„Oduvek sam jako voleo argentinski stil fudbala, jer su to igrači koji perfektno znaju šta treba da rade, veoma su posvećeni na terenu, rođeni su pobednici i dobri ljudi. Njih nije potrebno posebno da motivišete za mečeve“, rekao je Mijatović.

Priču je počeo sa Marijom Kempesom.

„Kempes je bio moj dečački idol. Neverovatno mi je da njegova veličina nije ranije prepoznata u Argentini. Bio je najbolji igrač Svetskog prvenstva 1978. godine, bio je sjajan igrač i sjajan čovek. Malo pošto sam došao u Valensiju počeli su da me porede sa Marijom, što mi je činilo veliko zadovoljstvo, jer mi je bio idol. Tog dana kada sam ga upoznao imao sam tremu kao dečak koji prvi put sreće nekog koga obožava. Mnogo sam naučio od njega“.

Potom na red dolazi jedan Peđin bivši saigrač.

„Najbolji Argentinac sa kojim sam igrao je Fernando Redondo. Bio je neverovatan, pravi saigrač. Mogao si da se osloniš na njega da će uvek učiniti sve što je potrebno da se ostvari cilj. Bio je kompletan igrač, jedan od najboljih vezista u istoriji fudbala“.

A, onda – Batistuta.

„Gabrijel je bio gol mašina i profesionalac od glave do pete“.

Sa osmehom je Mijatović govorio o Dijegu Simeoneu, nekada igraču, sada treneru Atletika iz Madrida.

„Čolo je bio veliki igrač, koji bi te zaustavio na ovaj ili onaj način. Ako nije uspevao normalnim putem, našao bi neku alternativu (smeh). Njegova filozofija u Atletiku iz Madrida je fudbal koji volim. To je spoj visoko kvalitetnih igrača sa taktičkom disciplinom i veoma dobrom fizičkom pripremom. Takav stil ti omogućava da se boriš za titule“.

Argentinac kojem se danas Mijat najviše divi je – Mesi. A, ko bi drugi...

„Ako volite fudbal, morate da volite Mesija. To šta taj momak radi nije sa ove planete. Na tako malom prostoru izvodi stvari koje se kose sa zakonima fizike. Kristijano Ronaldo je drugačiji tip igrača, ali su obojica nezamenjivi u svojim klubovima. Kada su nam nudili da dovedemo Ronalda, video sam ga da se uklapa u stil Reala, kao što je Mesi savršen za igru Barselone. Ne znam da li bi mogli da igraju zajedno, mada obojica prave neke neponovljive stvari“.

Ali, za Mijatovića se zna ko je najbolji među najboljima.

„Ja sam „Maradonista“. Prijatelj sam sa Dijegom, on je fenomen u svakom smislu. On je čovek koji zna sve o fudbalu i od kojeg možeš mnogo toga da naučiš. Nedavno sam pod okriljem FIFA igrali humanitarnu svrhu na kojoj su bili Ronaldo Nazario i mnoge druge zvezde, ali kada se pojavio Maradona... To je bilo nešto posebno. Svi su očajnički želeli da ga dodirnu i da pričaju sa njim“, ispričao je Peđa Mijatović.