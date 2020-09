Doigravanje samo što nije. Još dve runde preostale su da se odigraju u ligaškom delu takmičenja Grupe A Superlige Kine, jedna više u Grupi B. I onda kreće plej-of u koji će mesto zauzeti po četiri najbolja tima iz obe "divizije". Tri imena su već poznata, to su Guangdžou Evergrande, Đijangsu i Šangaj SIPG, a danas do overe može i Peking Guan. Samo, morao bi da pobedi Đindao (09.30), a on ne bi trebalo da igra nonšalantno, jer ga očekuje borba za opstanak.

Četa Bruna Ženesija za dva meseca zabeležila je samo jedan poraz od Šangaja SIPG (1:2), a u međuvremenu je ostvario sedam pobeda i četiri remija. Sa druge strane, pre mesec dana činilo se da će se tim Klea i Jagoša Vukovića boriti za top 4, ali niz poraza je stavio tačku na ove šanse. Šest poraza zaredom, od kojih jedan u kupu, izuzetno slaba odbrambena igra i prava nemoć u napadu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Za Tjenđin TEDA-u se u poslednjem kolu dogodio se veliki događaj. Uspeo je sastav Vanga Bao Šana da remizira u duelu protiv Šiđijažuanga (1:1) i tako je osvojio tek drugi bod u jedanaest kola. Ako Tjenđin ostane u Superligi, to će biti ravno čudu.

Za Hebei dolazi najvažniji trenutak sezone. U pretposlednjoj rundi ekipa je neočekivano izgubila od Čungćinga (1:3), što mu je veoma otežalo život. Stvari su mogle da postanu mnogo gore nakon obračuna sa Pekingom Guanom, koji je do 92. minuta samouvereno vodio sa prednošću od dva gola. Ali onda je ili Hebei krenuo, ili je protivnik zaključio da je posao završen, ali ova prednost se istopila - 3:3. Međutim, do sada su ovi momci tek na šestom mestu, ali zaostatak za plej-of mestom iznosi samo bod, a od trećeg mesta - dva. Dakle, sve je u njegovim rukama.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Fiks dana je trijumf Šangaja SIPG, jer je Šiđijažuang iz nepoznatog razloga usporio. Pre prethodnog kola ovaj tim je imao tri pobede u nizu, ali odjednom je odigrao nerešeno sa Tjenđin TEDA (1:1). Činilo bi se da je to bio nesrećni slučaj, ali u nedavnom obračunu u Kupu došlo je do ispadanja. Sa druge strane, Šangaj je već osigurao prolaz u doigravanje. To nije nikakvo čudo, jer je od 12 mečeva pobedio u devet. Hulk i kompanija ne daju razloga da se sumnja u njihovu snagu.