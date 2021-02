Kuva pred derbi na Enfildu. Ionako se očekuje da bude varnica u okršaju Liverpula i Mančester Sitija, potencijalno presudnim u šampionskoj trci, a ambijent uoči najzanimljivijeg meča 23. premijerligaškog kola dodatno je uzavreo usled jedne izjave Jirgena Klopa.

Posle poraza od Brajtona, drugog uzastopnog na domaćem terenu, šef stručnog štaba Crvenih se požalio kako je njegova ekipa umorna između ostalog i zbog toga što, kako smatra Klop, nije imala isto vremena za oporavak kao lider prvenstva.

„Mi nismo imali odmor, Siti je pauzirao dve sedmice zbog kovida“, glasile su Klopove reči koje su rasplamsale vatru pred dolazak najvećeg izazivača u dom aktulenog prvaka.

Na taj način Klop je aludirao da činjenicu da su zvaničnici Premijer lige odložili gostovanje Građana na Gudison parku 28. decembra, samo nekoliko sati pre početka, pod obrazloženjem da je u ekipi Pepa Gvardiole registrovano prisustvo virusa korona. Dva dana kasnije tim je ponovo bio u pogonu, na treningu, ali utakmicu nije igrao.

I to je ražestilo Pepa Gvardiolu, čiji su puleni u seriji od devet pobeda, uz napomenu da je taj niz započet malo pre katoličkog Božića, 19. decembra. Najdužu pauzu imao je 26. decembra, kad je savladao Njukasl, do 3. januara, kad je bio bolji od Čelsija. Liverpul je, pak, u istom periodu (27. 12-4.1) triput bio na terenu i nije pobedio (1:1 sa Vest Bromom, 0:0 sa Njukaslom i 0:1 u Sautemptonu). Kasnije je razlika narasla na sedam bodova u korist Mančester Sitija, što na Enfildu smatraju posledicom neuravnoteženog kriterijuma.

„Nisam to očekivao od njega. Kad budem sreo Jirgena kazaću mu koliko smo nedelja bili slobodni. Iznenađen sam, jer nisam smatrao da je Klop takav tip trenera. Trebalo bi opet da pogleda kalendar“.

Katalonski stručnjak čak smatra da je Klopovo oglašavanje pokušaj misaoniih igrica, karakterističnih za Žozea Murinja.

„Ma, dajte, on zna da to što je rekao nije istina. Ponekad, ljudi neke stvari rade s razlogom. Nisam smatrao da je on taj tip čoveka. Možda grešim. A može biti da je samo nesporazum“.

Temu je zaključio sarkastičnim tonom.

„Ljudi su zaboravili koliko smo kratku pauzu imali između dve sezone. Mi – nismo“, podseća Pep Gvardiola na samo pet sedmica predaha između eliminacije iz Lige šampiona do početka novog prvenstva Engleske. „Ako Jirgen dobro pogleda kalendar shvatiće da nismo pauzirali dve sedmice, već dva meseca. Pogrešio je: pauzirali smo dva meseca, tri meseca, četiri meseca.. E, zato smo među prva četiri tima na tabeli“.