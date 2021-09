Čekaju navijači Atalante da klub napravi korak napred. Već se došlo do toga da su treća mesta prestala da zadovoljavaju tifoze i javnost u Bergamu i da se traži napad na titulu.

Boginja Predgrađa zaista igra sjajan fudbal poslednjih godina, oduševljava publiku i u Italiji i celom kontinentu, ali joj trofeji i dalje izmiču. Navijači se plaše da će ovaj „pik“ kluba proći bez osvojene srebrnine.

Prvi čovek Atalante Antonio Perkasi u intervjuu za Eko di Bergamo apelovao je sve navijače Atalante da se vrate u realnost.

„Voleo bih da prestanemo da pričamo o Skudetu. Mi smo Atalanta i mi smo upravo osvoji tri Skudeta, a to su za nas tri treća mesta u Seriji A“, poručio je Perkasi.

Lider kluba je objasnio da se način funkcionisanja u Atalanti nije promenio, koliko god da je tim na tabeli otišao daleko napred u odnosu na period od pre nekoliko godina.

„Mi ćemo uvek voditi klub na način da nam je balans na računima najvažniji. To je od suštinskog značaja da bi klub ostao u redovnom stanju. Po meni, mi smo dosta ojačali u poslednje vreme. Moj zadatak je da zadržim sve sa nogama na zemlji. Zato moramo da prestanemo da pričamo o osvajanju titule, jer je to gubitak prave mere, realnosti i onda su ljudi uvek nezadovoljni“.

Ta tri mesta sa trenerom Gasperinijem ništa nisu promenila u Perkasijevom načinu razmišljanja.

„Mi nikada nećemo narušiti naša unutrašnja pravila, zato nam je pred svaku sezonu prvi cilj da što pre dođemo do 40 bodova i osiguramo opstanak. Što ranije to učinimo, to ranije možemo da se posvetimo narednim ciljevima, a to je onda plasman u Evropu“.

Lider Atalante uporno govori da se mora imati prava mera.

„Pozivam sve da istinski uživaju i budu ponosni zbog rezultata koje ostvarujemo u poslednje vreme. Gledajući našu istoriju, ovo je ostvarenje sna i moramo svakodnevno da budemo ponosni“, podvukao je Antonio Perkasi.