PES: Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva!

Orlovi su odleteli u polufinale! Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se među četiri najbolje na Evropskom prvenstvu. Jeste da je u pitanju video igra Pro Evolušn Soker (PES), ali je uspeh vredan čestitke, pogotovo što je celo takmičenje pod okriljem UEFA.

Srbija se za mesto u polufinalu borila sa Španijom i bile su to tri dramatične utakmice, da su na kraju odlučivali – penali! A, tu je Marko Roksić Roksa imao jače nerve od rivala i uspeo je sa dva odbranjena jedanaesterca na kraju da donese trijumf Srbiji – 3:2.

Četvrtfinale se igralo na dve dobijene utakmice. Prvi je na teren izašao upravo kapiten Roksić. Odigrao je neizvestan meč sa Špancem, dva puta je gubio i to svojim velikim greškama, ali je došao do 2:2 i posle dva produžetka pobednika su odlučivali penali. Bila je to revija promašaja sa bele tačke, a na kraju je Španac bio srećniji i spretniji i doneo je prvi bod svojoj reprezentaciji.

Boje Srbije u drugom meču branio je Stefan Slavković Kepa. Bila je to surova dominacija, rival nije mogao gotovo da pređe centar, ali je uspevao da se odbrani. Nakon 0:0 posle 90 minuta ponovo su se igrali produžeci, a tu je Kepa uz pomoć Luke Jovića postigao gol i dobio utakmicu sa 1:0.

Odlučivala je majstorica. Za džojstikom se ponovo našao kapiten Roksa. Viđena je sjajna, zabavna utakmica. Španac Mestre je poveo sa 1:0, da bi srpski predstavnik okrenuo na 2:1, pa je vodio 3:2, ali je autogolom omogućio rivalu da se ponovo igraju produžeci. Ostalo je 3:3, šutirali su se penali, a tu je Roksa bio umešniji i doneo je Srbiji kartu za polufinale.

Rival Orlovima za mesto u finalu biće Rumunija, koja je savladala Holandiju sa 2:1 u pobedama. Meč će početi oko 16 časova.

Evropsko prvenstvo se završava danas, tako da će se večeras igrati polufinalni i finalni mečevi.

Pregled utakmica od danas možete pogledati na sledećem linku.