Svaki prelazni rok sa sobom nosi neku zanimljivu priču, pa ni nedavno zatvorena januarska pijaca nije bila izuzetak. Ovoga puta interesantna priča nam stiže iz Španije, a njen protagonista je novi napadač Espanjola Landri Dimata.

Pretpostavljate, kao što to obično biva, dogodila se 1. februara, poslednjeg dana prelaznog roka.No, krenimo redom. Dan pre transfera – Dimata se našao u sastavu Anderlehta za derbi sa Gentom. Čak je poslednjih pet minuta i odigrao, u nadi da će golom doneti svom timu pobedu (završeno 0:0) i tako se na idealan način oprostiti od ekipe. Nije u tome uspeo, ali je odlazak svakako bio neminovan. Pred stadionom ga je čekao automobil i put do Barselone, dug 14 sati.

Bez minuta predaha, jer vremena za gubljenje nije bilo. Odmah nakon što se istuširao, Dimata je seo u auto i krenuo put Kornelje, na kojem je prolazio kroz pljuskove, obilne snežne padavine i temperature ispod nule, a sve kako bi pre zatvaranja pijace stigao na zakazane lekarske preglede, jer u Espanjolu su želeli da se uvere da je 13-mesečna povreda kolena, od koje se oporavio ovog leta, definitivno prošlost.

Na kraju je sve prošlo u najboljem redu i Dimata je stavio paraf na šestomesečnu pozajmicu sa španskim drugoligašem. Ali, kako kaže njegov agent Hoze Rodrigez, ne planira nekadašnji fudbaler Volfzburga, Ostendea i Standarda da se privremeno zadrži u Barseloni. Espanjol je, odlučan da se vrati u Primeru, izboksovao i opciju otkupa njegovog ugovora na kraju sezone, a sam Dimata, kako pišu španski AS, planira da krene na kurs španskog jezika.

La Liga mu je izgleda bila suđena. Nije ipak tek tako prethodno odbio ponude iz Italije, Francuske, Turske, Grčke i Belgije, da bi stigao na Pirinejsko poluostrvo.