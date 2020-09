Mesecima unazad piše se i govori o mogućnosti da Kilijan Mbape leta 2021. godine postane igrač Real Madrida... Tajms je juče napravio "iskorak" i plasirao vest kako je francuski napadač i trenutno najbolji mladi igrač na svetu poručio Upravi Pari Sen Žermana da želi da ode, a madridski AS ovog jutra navodi pet ključnih razloga zbog kojih će Mbape doći na Santijago Bernabeu.

Podsetimo, Englezi su juče naveli dva razloga kao ključna za njegovu odluku da konačno prelomi i odluči da ode. Prvi leži u tome što PSŽ još nije odgovorio na njegov zahtev da se pregovara o novom ugovoru koji ističe u julu 2022, dok je drugi taj što klub i dalje nije doveo nikakva bitna pojačanja za sezonu koja je već počela, a u kojoj je cilj da se ode korak više u Ligi šampiona i konačno dođe do trona.

U takvoj situaciji Kilijan Mbape, navodno, odlučio je da je njegova sudbina vezana za Kraljevski klub i Madrid.

I dok Realovi razlozi za napad na jednog od najboljih igrača današnjice nisu ni spor ni tajna - Florentino Perez je za 2021. najavio stvaranje novih Galaktikosa - evo kako AS vidi Mbapeoove razloge da se pridruži najvećem klubu na svetu...

DIVLJENJE ZIDANU

Još kao klinac Kilijan Mbape bio je privržen figuri Zinedina Zidana, piše AS. Na svet je došao samo pet meseci nakon što je Francuska u finalu Mundijala 1998. pobedila Brazil (3:0), a Zizu postigao dva gola. Otac mu je rado govorio o idolu i tako učinio da ovaj postane još veći u njegovim očima. Pre 12 godina odveo ga je da se fotografiše za Zidanom posle jednog revijalnog meča... A kada je imao samo 14 mladi Kilijan samo što nije prešao u mladi tim Reala. Prilikom posete Valdebebasu slikao se i sa svojim drugim idolom - Kristijanom Ronaldom. AS još navodi da u porodičnoj kući Kilijan Mbape na zidu svoje nekadašnje sobe i dalje drži postere Zidana i Ronalda u dresovima Real Madrida...

ŠAMPIONSKE NAVIKE

Mbape je sa Monakom uspeo da stigne do polufinale Lige šampiona 2017. godine. Njegovi sjajni nastupi bili su ključ uspeha Kneževa, posle čega je usledila prava hajka za njim. PSŽ je bio najbrži i najkonkretniji, predstavio je Mbapeu šampionski projekat, ali u tri sezone sa Svecima najveći domet u Ligi šampiona bilo je ovogodišnje finale sa Bajernom. Insajderske informacije govore da Kilijan ne želi više da čeka. Svestan je da će, u budućnosti, kada se crta podvuče, njegov plasman na listi najvećih svih vremena (a mnogi ga tamo vide) ponajviše zavisiti od uspeha u najvažnijem klupskom takmičenju na svetu. Sa reprezentacijom je dotakao vrh (svetski prvak), sada želi da isto ponovi i sa klubom. A ko je bolji izbor od Reala ako juriš Ligu šampiona?

ZLATNA LOPTA

Ko osvoji Ligu šampiona ima najveće šanse da dođe i do Zlatne lopte. A to individualno priznanje je jedan od najvećih ciljeva svih fudbalera. Posle Mundijala u Rusiji završio je četvrti u trci za najboljeg igrača sveta. Bila je to najava njegovog proboja i rušenja sa trona Mesija i Ronalda, međutim poslednji evropski neuspesi sa PSŽ-om razlog su što se nije značajno primakao vrhu. Real je klub sa najviše igrača što su se dokopali Zlatne lopte. Samo u ovom veku - Ronaldo, Figo, Kristijano, Modrić... Kilijan je svestan da Madrid ima veliki uticaj na medije, da lako kreira javno mnjenje i da će mu to pomoći da postane broj jedan. Čak su ga i neke starije kolege savetovale: "Ako misliš da osvojiš Zlatnu loptu moraš da napustiš Francusku, idi u Real".

NOVI BERNABEU

Postoje priče kako je Florentino Perez stupio u kontakt sa Kilijanom Mbapeom kako bi mu predstavio projekat novog stadiona Santijago Bernabeu. Momak se oduševio stadionom koji bi od 2022. trebalo da bude najmoderniji na svetu, u skladu sa imidžom i renomeom Real Madrida, jelte. Igranje na takvom objektu, u dresu najvećeg kluba na planeti, posebno inspiriše. Savetnici Kilijana Mbapea u tome vide veliku šansu da njihov štićenik postane jedna od ikona Reala i simbol nove ere koja bi trebalo da počne idućeg leta. A sigurno nije mala stvar stati uz rame Di Stefanu, Butragenju, Zidanu, Kristijanu Ronaldu...

MADRID? KAO KOD KUĆE

Postoji realna mogućnost da će se u svlačionici Real Madrida od leta 2021. ravnopravno govoriti i španski i francuski. Pored toga što glavnu reč vodi Zinedin Zidan sa dobrim delom svojih pomoćnika koji govore francuski, tu su i Varan, Mendi, Benzema. A njima bi lako mogli da se pridruže Kamavinga i Upamekano. To su neki okvirni planovi uprave kluba... Sve to omogućilo bi Kilijanu Mbapeu da se veoma lako integriše i adaptira na novu sredinu u kojoj bi trebalo da postane najbolji igrač sveta i legitimni naslednik Realovih najvećih asova.

Zvuči realno, zar ne?