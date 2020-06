Petak veče, Bundesliga i - golovi! Tako je u 80 odsto slučajeva

Petak veče, Bundesliga i golovi. Na to smo se taman navikli, a onda smo u prethodne tri sedmice na premijernim utakmicama najboljeg ranga Nemačke videli maksimalno jedan gol. Ukupno šest puta ove sezone uvod u vikend nije bio efikasan, dok je 24 runde započeto sa tri ili više pogodaka (80 odsto). Da će večeras brojka da se uveća u korist golova garant su Hofenhajm i Lajpcig, čiji dosadašnji međusobni susreti spadaju u red najefikasnijih u istoriji Bundeslige (20.30).

Istina, samo osam puta sastali su se do sada tim iz Zinshajma i čedo Red Bula, a prosečno se na njihovim okršajima mreže tresu 3,6 puta. Kada se na to nakalemi podatak da Lajpcig u svojim redovima ima gol mašinu zvanu Timo Verner, koji je sa 25 pogodaka trenutno drugi strelac lige iza neprikosnovenog Roberta Levandovskog, onda je jasno da golmane čeka mnogo posla.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tri dana pre ovog susreta, a četiri kola pre kraja sezone, Hofenhajm se rastao sa dosadašnjim strategom Alfredom Šrederom, pa će ekipu privremeno da vodi pomoćnik Marcel Rap. Rezultati nisu bili najveći problem. U post-koronarnom delu sezone Hofenhajm jeste poražen na startu od Herte, ali je na naredne četiri utakmice skupio osam bodova, siguran je u sredini tabele i na korak je do plasmana u Evropu, ali uprkos toj stabilnosti na terenu rešio je da se rastane sa Šrederom. Radi se o treneru koji je uzde Hofa preuzeo prošlog leta upravo od kormilara Lajpciga Julijana Nagelsmana. Priznaćete, ne dešava se često da neki klub raskine saradnju sa šefom struke pred ciljnu ravninu. Kakva će reakcija igrača Hofenhajma biti ostaje da vidimo.

Eventualnu krizu domaćih mogao bi da iskoristi upravo Nagelsman, koji je za tri i po godine rada u timu iz Zinshajma podario najveće uspehe u istoriji i doveo ga do grupne faze Lige šampiona. Zna talentovani strateg sve tajne Hofa i mogao bi to da "naplati", tim pre što njegov Lajpcig još nije osigurao ulaznicu za najprestižnije kontinentalno takmičenje, iako je u veoma dobroj poziciji da to uradi. Trenutno je trećeplasiran sa četiri boda manje od Dortmunda, ali i tri više od najbližih pratioca i konkurenata Menhengladbaha i Leverkuzena.

Hofenhajm za ovaj meč neće moći da računa na povređenog Belfodila i suspendovanog Hubnera, dok su pod znakom pitanja Adamjan i Larsen. Sa druge strane, za Bikove neće igrati standardni prvotimci Poulsen i Upamekano, s tim da je prvi povređen, a drugi odrađuje suspenziju. Takođe, neizvesni su Ampadu i Konate.

BUNDESLIGA - 31. KOLO

Petak

20.30: (6,00) Hofenhajm (4,50) RB Lajpcig (1,50)

Subota

15.30: (7,75) Fortuna Diseldorf (4,80) Dortmund (1,40)

15.30: (2,05) Herta (3,50) Ajntraht (3,60)

15.30: (2,15) Keln (3,40) Union Berlin (3,40)

15.30: (3,20) Paderborn (3,40) Verder (2,25)

15.30: (1,75) Volfzburg (3,60) Frajburg (4,90)

18.30: (1,40) Bajern (4,80) Menhengladbah (7,75)

Nedelja

15.30: (2,40) Majnc (3,35) Augzburg (2,95)

18.00: (5,70) Šalke (4,00) Leverkuzen (1,60)

*** kvote su podložne promenama