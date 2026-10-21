Petao Sofronije bi se zbunio: Dva puta ništa jednako je 110.000 dinara

Zamišljamo dva drugara iz kraja koji su sinoć u nekom kafiću zajedno pratili utakmice Lige šampiona. Odigrali su iste tikete, samo u dve različite kladionice. Jedan kuka što su mu falila dva gola, drugi obrće turu. Jer igrao je u Mozzartu, a tamo važe neka druga pravila. Tamo važi Mozzart Relax, pa prolaze i tiketi koji su na drugim mestima pali.

Dobar primer dobili smo posle prvih mečeva trećeg kola Lige šampiona. Jedan naš igrač sastavio je tiket sa osam utakmica na kojima je između ostalog tipovao i da će Fenerbahče savladati prašku Slaviju, te da će na utakmici Rome i Slovana pasti pet ili više golova.