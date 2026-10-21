Petao Sofronije bi se zbunio: Dva puta ništa jednako je 110.000 dinara
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Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 12:14
Ako je tiket pao na drugim mestima ne znači da je i u Mozzartu
Zamišljamo dva drugara iz kraja koji su sinoć u nekom kafiću zajedno pratili utakmice Lige šampiona. Odigrali su iste tikete, samo u dve različite kladionice. Jedan kuka što su mu falila dva gola, drugi obrće turu. Jer igrao je u Mozzartu, a tamo važe neka druga pravila. Tamo važi Mozzart Relax, pa prolaze i tiketi koji su na drugim mestima pali.
Dobar primer dobili smo posle prvih mečeva trećeg kola Lige šampiona. Jedan naš igrač sastavio je tiket sa osam utakmica na kojima je između ostalog tipovao i da će Fenerbahče savladati prašku Slaviju, te da će na utakmici Rome i Slovana pasti pet ili više golova.
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To se nije desilo. Ili ipak jeste. Naime, iako je Slavija došla do boda u Istanbulu (2:2) Mozzart Relax je učinio da se na toj utakmici pored iksa piše i kec, jer Fenerbahče je imao dva gola prednosti. Kad je u pitanju duel u Rimu, gde su domaći slavili sa 4:0, tip 5+ je prošao zato što su sva četiri postignuta pre 60. minuta.
Dakle, kad Petao Sofronije u kultnom crtaću kaže “dva put ništa jednako je ništa” on jeste u pravu, ali samo donekle, jer očigledno nikada nije odigrao tiket u Mozzartu.
Ostali polako uče. U prilog toj tezi i drugi tiket na istu tematiku. Fener i Roma kod drugih “prekriženi”, u Mozzartu zaokruženi. Za dobitak od nešto skromnijih 65.767 dinara.