Kažu da je nepisano pravilo da RB Lajpcig neguje samo igrače do 30. godina. Možda za fudbalere u polju. Za golmane to, očigledno, ne važi, pošto je klub iz Istočne Nemačke ozvaničio nastavak saradnje sa Petrom Gulačijem.

Reprezentativac Mađarske je potpisao novi ugovor za drugoplasirani tim Bundeslige na osnovu kojeg je planirano da na Red bul areni ostane do juna 2025. Prethodni je važio do leta 2023, ali produžetkom su obe strane pokazale koliko je 31-godišnji momak iz Budimpešte bitna karika u kontinuiranim uspesima.

O tome najbolje svedoči podatak da je ove sezone na 31 utakmici čak 15 puta sačuvao mrežu netaknutom. Na preostalih 16 matiran je tek 25 puta. Najmanje u elitnom rangu nemačkog fudbala. Razumljivo je što ga je RB Lajpcig sačuvao.

I to pred naletom bar tri zainteresovana kluba. Inter ga je ošacovao kao ispomoć Samiru Handanoviću, u Borusiji iz Dortmunda nisu baš zadovoljni kako je posao obavio Marvin Hic, dok je Roma tražila zamenu za Pau Lopeza. Svi će morati da se okrenu drugim rešenjima.

Lajpcig ne mora da brine. Ako Peter Gulači odradi ugovor do kraja to će znatiči da će u sadašnjem klubu provesti deceniju. Leta 2025. biće mu 35. Možda je to razlog što uprava nije insistirala na izlaznoj klauzuli.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com