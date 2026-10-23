Pičvajs najavljuje bolje dane u Valensiji

Prelomna tačka se dešava 2004. kada je porodica Soler pokupila kontrolni paket od porodice Roć, koja danas sjajno upravlja košarkaškim klubom Valensija i Viljarealom. Huan Soler je ušao u ogromne kredite za izgradnju nove Mestalje i uveo Valensiju u dugove od kojih se nikad nije oporavila. Kasnije je klub kontrolisala banka, a 2014. je većinsko vlasništvo otkupio singapurski biznismen Piter Lim.

Imao je velika obećanja i planove, ali je vremenom uspeo da još više upropasti klub lošim vođenjem i menadžerskim kombinacijama. Za ovih 12 godina Limove vladavine, Valensija je osvojila samo jedan Kup kralja i tek dva puta se kao četvrtoplasirana dokopala Lige šampiona, a čak osam sezona završila slabije plasirana od osmog mesta na tabeli Primere. Lim je menjao direktore, trenere, prodavao sve što je iole valjalo i Valensija je poslednjih godina bila bliža borbi za opstanak nego za trofeje.

Možda se toj eri sada nazire kraj...

Valensija je danas objavila sporazum između Limove kompanije Meriton Holdings, glavnog akcionara i Pičvajs holdinga, prema kojem će ova američka investiciona grupa postati akcionar u klubu i uplatiti 100.000.000 evra novog kapitala.

Prema zvaničnom saopštenju, Amerikanci će imati 42% udela u klubu, a nije poznat iznos koji će za to uplatiti Limu osim da će početnih 100.000.000 evra odmah biti dostupno za direktno ulaganje u klub. Ključan detalj je da ovaj dogovor procenjuje Valensijinu vrednost na 1.250.000.000 evra. Ova procena vrednosti obuhvata muški i ženski tim, trenutni stadion Mestalja i projekat Nova Mestalja.

Ova operacija ne znači definitivan odlazak Pitera Lima, već uvođenje novog partnera sa značajnim uticajem na strateške odluke kluba. Do sada je Lim koncentrisao praktično svu akcionarsku moć sa udelom od 91,55 odsto, ali će sada bitnu ulogu u donošenju odluka imati En Rodrigez i Kori Vulfolk, lideri investicionog konzorcijuma. Glavna nepoznanica ostaje u kojoj meri će se ova nova raspodela akcija odraziti na svakodnevno upravljanje Valensijom i na sportske odluke, ali ovo bi mogao biti samo prvi korak.

Pored promene vlasnika, jedan od najrelevantnijih aspekata ovog saopštenja jeste priliv svežeg novca u klub. Valensija za sada nije detaljnije objasnila koliki deo od tih sto miliona će biti opredeljen za sportski sektor, koliki za smanjenje finansijskih obaveza, a koliki za druge strateške projekte. Dolazak novih investitora ne znači automatski da će Valensija moći da raspolaže sa tih sto miliona za pojačanja tima, ali predstavlja novi izvor finansiranja za klub koji je poslednjih godina morao da pribegava različitim finansijskim operacijama kako bi održao poslovanje.

Novi stadion se pominje kao jedan od glavnih argumenata za interesovanje novih investitora, jer se klub priprema da napusti istorijsku Mestalju i preseli se u novi objekat sa kapacitetom većim od 70.000 gledalaca. Projekat Nove Mestalje, čije je otvaranje planirano za 2027, predstavlja priliku za povećanje komercijalnih prihoda, eksploataciju novih ugostiteljskih zona i proširenje poslovanja kluba van samih fudbalskih utakmica. Osim toga, Valensija se nalazi u procesu komercijalizacije zemljišta trenutne Mestalje. To je operacija od velike važnosti za njenu ekonomsku budućnost.

Dolazak novih akcionara i ekonomska injekcija ove veličine predstavljaju važnu promenu, iako ostaju brojna pitanja koja treba rešiti. Piter Lim ne odlazi iz Valensije, njegov sin Kijat Lim će ostati predsednik, a Meriton će zadržati većinski udeo u akcijama.

Navijači Valensije se već godinama bune i traže od Lima i njegovih saradnika da prodaju klub i napuste ga.