Dragan Stojković Piksi vratio je veru Srbima u nacionalni tim. Sam njegov dolazak na mesto selektora značio je oduševljenje u širokim narodnim masama, a prvi rezultati u kvalifikacijama za Mundijal došli su kao potvrda da se radi o pravom čoveku na pravom mestu.

Piksi je za praznična izdanja srpskih medija (Sportski žurnal, Informer) govorio o mnogim temama – stanju u srpskom fudbalu, prvim selektorskim iskustvima, domaćoj Superligi. On je poručio da srpska elitna liga može da dobije na kvalitetu samo ako se drastično smanji broj učesnika, te da njemu ne može da se dogodi da ga poput Slavoljuba Muslina smene kad odvede Srbiju na veliko takmičenje.

“Kako vratiti veruju narodu u fudbal? Kao što sam rekao pre nego što sam postao selektor: velikom borbenošću, profesionalizmom, požrtvovanjem na terenu, dobrom atmosferom, kolektivnim duhom, značajem igranja za svoju zemlju. Kažu, došao sam u teškom trenutku. Koliko ja znam kod nas nikad nije bilo normalno i idilično. Uvek su bile turbulencije. Ne znam koje je to vreme bilo da je neko mogao da laže: “pogodio si momenat da dođeš, mnogo je lepo”. Takav momenat ne postoji”.

Stojković kaže da podršku oseća na svakom koraku...

“Ljudi doživljavaju ove prve rezultate kao da smo uradili ne znam šta. A zamislite da smo nešto stvarno uradili... Pa mi bismo leteli. Ljudi su uglavnom pozitivni. Kažu: vidi se rekacija igrača, da se se ne predaju. Pa i ako izgube, neka izgube kako treba. Od utakmice s Portugalom niko ništa nije očekivao, svi su mislili da ćemo da dobijemo pet komada”.

Na pitanje da li je izvukao neke pouke iz utakmice s Portugalijom Stojković je kazao:

“Nema šta ja da izvučem, treba oni da izvuku pouke. Da posle 2:0 mogu i da izgube utakmicu. Da, šutnuo sam klupu posle drugog njihovog gola, ali to je bilo iz revolta zbog jedne reakcije, ne zbog toga što sam izgubio nadu. Možete da pitate igrače šta sam im rekao u svlačionici, na poluvremenu - da ćemo da pobedimo. Daleko od toga da sam prepotentan, ali ako ćemo da brojimo šanse, evo, koju su oni to šansu imali”?

Portugalci su se žalili posle ujtakmice, govorili kako im se sudija izvinjavao zbog greške...

“Svi govore o našoj sreći, ali sreća je pratila i njih. Sudija posle igranja rukom Danila nije svirao penal za nas. Pričaju da im se posle izvinjavao, a ne kažu šta im je tačno rekao. A rekao je: Budite srećni što nisam svirao penal za Srbiju. Hajde sad u svlačionicu”.

IZBOR UREDNIKA

Milinković Savić, Pavlović, Vlahović, Jović, Milenković, Ristić... Mogu li ti momci da eksplodiraju na EP 2024?

“Trebalo bi. S obzirom na godine koje imaju – da. To je ta budućnost i uz pametno vođenje, a imaju sreću da ću verovatno ja da im budem selektor i na tom Evropskom prvenstvu, trebalo bi da dosegnu vrhunac svojih karijera”.

Fudbalski savez Srbije nije bio baš na dobrom glasu poslednjih godina, situacija se sada menja?

“Ljudi sa strane zamišljaju da je ovde katastrofa, rusvaj, kupleraj... Ali nije. Nikakav problem nisam imao”.

Nije Piksija poremetilo ni privođenje Slaviše Kokeze...

“Bio sam šokiran, naravno... Ali nisam pomišljao da odustanem jer sam video da to nije povezano s fudbalom. Da jeste bilo, otišao bih”.

Ne krije Dragan Stojković da planira dugo da ostane na mestu selektora. Smatra da smena poput one Muslinove ne može da mu se dogodi...

“Ma, nema šanse! Ne vidim ko to može da me smeni, kako da me smeni? Ne vidim razlog za tako nešto. Boljeg ne ne bi mogli da nađu”.

Generaciji s kraja devedesetih nedostajao je selektor poput vas?

“Da. Uz sve poštovanje, falio je neko s mu..ma. Sto posto je tako”.

Piksi se zalaže za drastično smanjenje Superlige Srbije i to ne krije.

“I 16 klubova je mnogo za ovaj prostor. Mislim da ligu treba smanjiti na 12 klubova. Kvalitet bi se povećao koliko-toliko. Ljudi ne treba da se plaše promena. Treba probati drugi sistem, pa i da se menja svake godine sve dok se ne dođe do pravog. Klubovi gledaju samo sebe, ne gledaju širu sliku. Zato je ovako. Pa nije tragedija ispasti iz lige, igrati u drugom rangu”.

Reč dve i o nameštanju utakmica...

“Ako neko hoće da namesti to ne može niko da spreči. Ni smanjenje lige to neće sprečiti. Ljudi treba da shvate da je to zabranjeno, da kvari sliku i imidž. A oni što kažnjavaju da budu još rigorozniji”.

Govorio je Piksi i o igračkim danima...

“Da li sam se zbog nečega pokajao? Nisam. Marselj je došao u Beograd po mene. Imao sam ponude Juventusa, Reala, Barselone. Onda se uključio i Milan. Čim su čuli da idem u Marselj zvali su Tapija da pitaju mogu li da otkupe taj predugovor. On je odbio ponudu. U tom trenutku Marselj je bio najjači u Evropi, napravljen da osvoji Kup šampiona. Pa ako takav klub dođe i kaže “trebaš mi da bih postao prvak Evrope”, nema šta tu da se priča i mnogo razmišlja. Ne žalim ni za čim, tako je to u karijeri”.

