Reprezentacija Srbije u fudbalu igrala je meč protiv Japana u kom je poražena 0:1, ali raspoloženje selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju popravili su Novak Đoković i Nikola Jokić svojim velikim uspesima.

Đoković je savladao Rafaela Nadala i tako se plasirao u finale Rolan Garosa, dok je Jokić izabran za najboljeg košarkaša NBA lige.

Sve to bilo je dovoljno da ih Stojković javno pohvali.

"Kad se čovek probudi i čuje lepe vesti, naravno da se silno obraduje. Ponosni smo ovih dana i lepo se osećamo, iako su nas Nikola i Novak navikli na svoje podvige i ovo nije ništa novo. Rezultati koje postižu svakako ulaze u sve anale sporta i izazivaju divljenje čitavog sveta. Novak je fenomen sam po sebi. Mečevi koje je tokom karijere odigrao protiv Nadala i Federera dobili su epitet epskih i ušli u istoriju tenisa kao nešto čudesno i neponovljivo. I on sam ispisuje najlepše stranice ovog sporta, to je nešto fascinantno. Naš čovek dominira svetskim tenisom i kako da ne budemo ponosni i srećni. Želim mu da nastavi u istom stilu, pa i ako izgubi neki meč, to apsolutno ništa neće promeniti u mom mišljenju", rekao je Stojković.

Potom je stavio akcenat na uspeh Jokića.

"Biti proglašen za najboljeg igrača u jednoj ligi koja je svojevrsna arena košarkaških vedeta, zaista je fascinantan rezultat. Reč je o takmičenju koje se mnogo razlikuje od ove košarke koju mi gledamo u Evropi i Somborci mogu itekako da budu ponosni na svog sugrađanina, a i mi zajedno sa njima. Iskrene čestitke obojici, ti uspesi su apsolutno pokazatelj vrednosti jedne zemlje, jedne sportske nacije. To je ono što svi mi koji se bavimo sportom nosimo sa sobom, pogotovo kada se takmičimo van granica Srbije. Jedna ogromna odgovornost koju moramo da imamo. Tako sam razmišljao dok sam igrao fudbal, tako razmišljam i sada. Fantastična je stvar kada iz jedne male zemlje postižete tako vrhunske rezultate. Sportisti su bili i ostali najbolji ambasadori svog naroda i sve ovo što rade Novak i Nikola meni kao građaninu Srbije čini jedno veliko zadovoljstvo. Ovo nije kraj, naravno. Tek će oni da nam donose lepe vesti“, konstatovao je Dragan Stojković.