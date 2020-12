Prvi favorit za mesto novog selektora reprezentacije Srbije je i definitivno Dragan Stojković Piksi. Legendarni srpski fudbaler je neočekivano izleteo na prvo mesto pre nekoliko dana, kad je javno poručio da je spreman da preuzme selektorsku funkciju, a sada je ubedljivo najbliži da sedne na klupu sa koje je nedavno ustao Ljubiša Tumbaković.

Piksi je u prvi mah zatekao čelnike Saveza, koji su verovali da je i ovog puta nedostupan, kako zbog mnogobrojnih prethodnih neuspešnih pokušaja da ga nagovore da preuzme Orlove, tako i zbog bogatog ugovora koji i dalje ima sa kineskim Guangdžou R&F-om. Međutim, kada je Stojković dao signal da je ovog puta raspoložen da preuzme reprezentaciju i rekao da je siguran da bi uspeo da je odvede na Mundijal, sve lampice na Terazijama su se upalile.

Kako saznaje MOZZART Sport, Stojković i vrh FSS-a su gotovo ceo dan u sredu proveli u razgovorima. Ne bi se to moglo nazvati pregovorima, jer su obe strane voljne da dođu do dogovora, a novac nikako ne može da bude prepreka, jer FSS ne može da ponudi Stojkoviću ni deseti deo onog što ima u Kini i on je toga svestan.

Okolnost koja ide na ruku srpskom savezu je što Piksiju ugovor sa Guangdžuom ističe za šest meseci, pa je i on, u načelu, spreman da se odrekne dela garantovane zarade.

Dragan Stojković i Ljubiša Tumbaković (© Star sport)

Poručio je Stojković pre nekoliko dana da prevashodno želi da vidi istinsku želju kod vodećih ljudi domaćeg fudbala i cele javnosti da mu daju dirigentsku palicu reprezentacije i ti višečasovni razgovori su u najvećoj meri bili upravo to prijateljsko ubeđivanje

da je pravi čas, a i krajnji trenutak posle toliko poziva prethodnih godina, da povede Orlove ka Kataru.

Na pol poziciji je, dakle, Dragan Stojković, ali nisu u FSS-u digli ruke ni od ostalih kandidata. I dalje je u igri Vladan Milojević, mada bi oko njegovog angažovanja bilo najviše peripetija, tu je i Savo Milošević, čije šanse, iako je u senci, nisu zanemarljive. Slobodan je sad i Vladimir Ivić. A, kako kažu u Savezu, u pola glasa, dok se novi selektor ne izabere – svi su kandidati.