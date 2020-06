Pinto nasledio Ivana Jovanovića

Kao da grade Skadar na Bojani, a ne biraju selektora ponašali su se proteklih meseci u FS Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prvo su dali otkaz našem stručnjaku, Ivanu Jovanoviću usred pandemije i to iako iskusni trener nije vodio reprezentaciju niti na jednoj utakmici. Veliko je pitanje i da li je održao i neki trening. A onda je napravljena lista potencijalnih kandidata koja se razvukla evo do danas. Na njoj se našao još jedan naš, nešto mladi stručnjal, bivši as Partizana Vuk Rašović kojeg je preporučio dobar rad u tamošnem klubu Al Dafra.

Na kraju je odlučeno da klupu nacionalnog tima preuzme Horhe Luis Pinto sa kojim je jutros potpisan predugovor. U suštini, to znači da još ništa nije gotovo, ali se 67-godišnji Kolumbijac preko društvenih ipak zahvalio na poklonjenom poverenju očigledno u nadi da će staviti paraf i onaj, "pravi" ugovor. Pinto je vodio nekoliko reprezentacija i veliki broj južnoameričkih ekipa, a poslednja je Milionarios iz Bogote. Najveći uspeh mu je prodor u četvrtfinale Svetskog prvenstva 2014. kada je Kosta Rika izgubila na penale od Holandije.