Piroćanci imaju svoju računicu, Pazarci desetkovani

Čudna situacija vlada u Prvoj ligi Srbije. Lider Grafičar još vaga da li će u najjači rang, šestoplasirani Kabel je suspendovan jer je ugrozio integritet takmičenja, pa je još nejasno ko će sve dobiti ulaznicu za Superligu. U nekoj računici i Piroćanci imaju svoju računicu, stoga zapeti kao puške dočekuju Dinamo iz Vranja u okviru pretpsolednjeg kola takmičenja (17.30).

Vranjanci ne mogu ni gore, ni dole. U seriji su od tri poraza, dok je Radnički na tri prethodne runde ostvario dve pobede i remi. Ipak, tardicija je na strani Dinama, koji je slavio na četiri uzastopna dvoboja sa Belima, mada trenutna forma i slaba igra žutih na strani sugerišu da je domaćin bliži slavlju. Ekipa iz Vranja pobedila je samo jednom na 10 prethodnih duela na strani.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Strateg Piroćanaca Dejan Čelar će moći da računa na Uroša Mirkovića i Božidara Mančića. Irfan Vusljanin najverovatnije neće moći da igra zbog smrtnog slučaja u porodici, dok Strahinja Petrović neće moći da igra zbog preloma potkolenične kosti, piše portal Plusonline.

U još jednom zanimljivom duelu današnjeg programa Novi Pazar dočekuje Radnički iz Kragujevca. Kormilar domaćih Kenan Kolašinac ne može da računa na nekoliko važnih karika.

"Radnički je naš stari rival. U problemu smo zbog kartona Slobodana Rubežića i Lazara Pajovića, te povreda Envera Alivodića, Semira Hadžibulića i Nikole Bogdanovskog, ali verujem da ćemo ljubiteljima fudbala omogućiti da uživaju u dobroj utakmici", rekao je Kolašinac, a javlja RTV Novi Pazar.

Uoči pretposlednjeg prvenstvenog kola, dva tima zauzimaju osmo i deveto mesto na tabeli. Pazar je u dosadašnjem delu sezone osvojio 39 bodova, bod više od Radničkog 1923.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Crveni đavoli su pobedom nad Grafičarem u prošlom kolu povratili poljuljano samopouzdanje nakon neplaniranog poraza u Dobanovcima.

"Radnički mora u svakoj utakmici da ide na pobedu. To je nešto što pokušavamo da usadimo u svest igračima čitave sezone. Kakav će biti konačan ishod, to niko ne može da predvidi, ali je naša obaveza prema navijačima, prema veličini kluba, prema ovom gradu, da na svakoj utakmici pružimo maksimum i borimo se do poslednje kapi znoja", jasan je strateg Radničkog Darko Milisavljević.

PRVA LIGA SRBIJE - 29. KOLO

Subota

Kabel - Smederevo 0:1 (0:1)

Grafičar - Metalac 2:1 (2:0)

Budućnost Dobanovci - Sinđelić 2:0 (0:0)

Nedelja

17.30: (1,60) Radnički Pirot (3,90) Dinamo Vranje (5,00)

17.30: (6,00) Zemun (3,45) OFK Bačka (1,60)

17.30: (2,05) Novi Pazar (3,70) Radnički Kragujevac (2,95)

17.30: (2,15) Trajal (3,05) Žarkovo (3,50)

Ponedeljak

17.30: (1,65) Kolubara (3,35) Zlatibor (5,60)

*** kvote su podložne promenama