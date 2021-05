Prvi put ove sezone publika će danas moći da gleda uživo utakmicu u Crnoj Gori. I to ne bilo koju, finale Kupa između Budućnosti i Dečića. Meč na stadionu pod Goricom počinje od 20.30 časova, a na tribinama će da bude oko 1.200 navijača.

Za fudbalere Dečića ovo je utakmica veka. Imaju priliku da prvi put u 95 godina dugoj istoriji osvoje trofej, i to u istoj sezoni u kojoj su se prvi put plasirali na međunarodnu scenu. Zauzeli su treću poziciju u domaćem šampionatu i tako obezbedili učešće u kvalifikacijama za Ligu konferencija ovog leta. Podsetimo i to da je Budućnost osvojila titulu, pa sada traži duplu krunu kako bi u još boljem raspoloženju dočekala evropske kvalifikacije u kojima će imati ogromnu priliku da se prvi put domogne grupne faze. Podsetimo, ko ispadne iz kvalifikacija za Ligu šampiona boriće se za Ligu Evrope, a posle poraza tamo biće eliminisan u Ligu konferencija. To znači da je prvacima država dovoljno da eliminišu dva od četiri rivala kako bi igrali u najmlađem takmičenju UEFA.

Zanimljivo, Budućnost nikada do sada nije uspela da osvoji više od jednog trofeja u sezoni. Dakle, ako osvoji večeras Kup Crne Gore, biće joj to prva dupla kruna za 96 godina postojanja.

"Na nama je malo veći pritisak zbog rezultata koje smo imali, brojki koje smo postigli i rekorda koje smo oborili. Naš motiv je ogroman, želimo da postanemo prva generacija koja je u istoj sezoni osvojila oba trofeja", rekao je trener Podgoričana Mladen Milenković, čiji tim je titulu osvojio sa ogromnih 28 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Sutjesku.

Budućnost je u samostalnoj Crnoj Gori četiri puta igrala finale. Osvojila je dva trofeja, pobedama nad Čelikom 2013. i Lovćenom 2019. godine. Sa druge strane Dečić, koji je do prošle sezone igrao u drugoj ligi, nikada nije bio ni blizu trofeju.

Utakmica Dečića i Budućnosti je otvorila sezonu. Sastali su se u 1. kolu prvenstva, a Dečić je trijumfovao sa 2:0. Bilo je to veliko iznenađenje i jedan od svega pet poraza Podgoričana u sezoni. Posle toga su u oktobru igrali u crnogorskoj prestonici 2:2, da bi zatim u 2021. godini Budućnost dva puta trijumfovala, sa 4:0 i 2:0.

U onoj najubedljivijoj pobedi dvostruki strelac je bio nekadašnji ofanzivac Partizana, Petar Grbić. On je i kapiten Budućnosti.

"Kada smo raspoloženi i kada igramo kako možemo, mislim da na domaćoj sceni nema ekipe koja može da nam parira. Isto tako smo, međutim, svesni da se za trofej borimo protiv najnezgodnijeg mogućeg tima", objasnio je Grbić.

Najtrofejniji tim u Kupu Crne Gore je Rudar sa četiri trofeja. Budućnost i OFK Titograd su ga osvajali po dva puta, a Mogren, Petrovac, Čelik, Lovćen i Sutjeska po jednom.

