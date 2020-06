Pižon ocenio Zvezdinu sezonu: Bila je sjajna! Nećemo dozvoliti da izgubimo trenera zbog poraza od Partizana

Sezona bez ukusa. Tako je u post festumu eliminacije iz Kupa Srbije takmičarsku godinu na izmaku, iz ugla Crvene zvezde, analizirao novinar MOZZART Sporta Darjan Nedeljković, međutim, na stadionu „Rajko Mitić“ veličaju rezultate na druga dva koloseka i uveravaju da su zadovoljni.

Pitanje je da li su i navijači, mada ostaje kao činjenica da su i te kako imali razloga za slavlje. Naročito na početku sezone, dok se ekipa probijala ka evropskoj eliti i gradila bodovnu prednost u odnosu na Partizana. Sad, što ga nijednom u tri međusobna okršaja nije savladala drugi je padež.

„Zvezda iza sebe ima sjajnu sezonu, treću titulu i drugi plasman u Ligu šampiona u nizu. To je rezultat za ponos svakog zvezdaša. Kritike na račun rezultata u derbiju su već iznesene i nema potrebe da ih ponavljam, svi u Zvezdi su ih čuli i, verujte, vrlo ozbiljno shvatili. Svi Zvezdini navijači, međutim, trebalo bi da ostanu uz klub i ekipu“, smatra Vladimir Petrović Pižon.

Četvrta Zvezdina zvezda je nedavno priključena Upravnom odboru kluba, pa sa rukovodeće pozicije gleda na učinak izabranika Vladana Milojevića i Dejana Stankovića.

„Svi znamo da se pehar ne osvaja na jednom meču, da je za to potreban kontinuitet i kvalitet, a Zvezda ga je apsolutno pokazala i ove godine. Video sam podatak da je ovo Zvezdi treća titula bez pobede u derbiju, a da ih Partizan ima čak devet i - nikom ništa“.

Mada su se u delu javnosti pojavili crvi sumnje kad su u pitanju trenerski dometi Dejana Stankovića, Pižon je čvrsto iz aktuelnog šefa struke, koga poznaje još iz igračkih dana.

„Te 1996. je Dejan Stanković igrao i sigurno će mu to pomoći da se ekipa i on brzo trgnu. On ima podršku kluba da nastavi sa radom i potrudićemo se da mu obezbedimo mir, a biće još derbija za dokazivanje. Nećemo dozvoliti da još jedno veliko ime izgubimo kao trenera na prečac, zbog poraza u polufinalu kupa. Maksimalna podrška Dejanu“, konstatovao je Vladimir Petrović.