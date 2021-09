Pjaca rastužio Đuričića, obradovao Lukića i Milinković Savića: Torino se ne šali, Hrvat srušio Sasuolo (VIDEO)

Posle velikog broja neiskorišćenih prilika u prvom poluvremenu, činilo se da je suđeno da u duelu Sasuola i Torina mreže ostanu prazne. Ipak, Marko Pjaca je imao drugačije planove. Bivši igrač zagrebačkog Dinama i Juventusa je efektnim pogotkom u 84. minutu srušio sastav sa Ređo Emilije i obezbedio Bikovima drugu uzastopnu pobedu u Seriji A - 1:0.

Zaslužio je Torino trijumf na Mapei stadionu. Izgleda da mu iz nekog razloga Sasuolo baš leži, kako je na poslednjih 11 susreta sa Neroverdima pretrpeo samo jedna poraz. Stateg Bikova Ivan Jurić je pride razbio kletvu, ostvario je prvi trijumf protiv Sasuola u karijeri - iz osmog pokušaja.

Tri srpska fudbalera našla su se na terenu od prvog minuta. Očekivano, borbu na sredini terena vodili su Filip Đuričić i Saša Lukić, dok je mrežu iza bivšeg veziste Partizana čuvao Vanja Milinković Savić. Malo je nedostajalo da dvojica srpskih reprezentativaca obeleže utakmicu. Najpre je su u 32. minutu centimetri delili Đuričića od postizanja pogotka. Savladao je Milinković Savića, ali iz ofsajd pozicije. VAR je samo potvrdio procenu linijskog sudije.

U drugom poluvremenu veliku šansu imao je Lukić. Pobegao je u kontri odbrani rivala, izbio sam pred Konsiljija, obišao ga, ali je previše otišao u stranu. Pokušao je ipak da šutira i pogodio spoljni deo mreže. Igrao se 72. minut.

Kontrolisali su gosti stanje na terenu većim delom susreta. Bili daleko opasniji u napadu, što potvrđuje i podatak da su u uvodnih 45 minuta dva puta pogodili okvir protivničkog gola. Prvi su ipak stativu zatresli gosti i to posle sjajnog šute Berardija u osmom minutu. Ali to je bila jedna od retkih šansi Sasuola u prvom poluvremenu. Do odlaska na odmor stativu su na drugom kraju terena tresli Josip Brekalo i Tomazo Pobega.

U drugom delu se mahom igralo pred kaznenim prostorom domaće ekipe. Posle pomenute šanse Lukića u 72. minutu, led je probio Pjaca. Sjajno je ušao u sredinu sa leve strane i hirurški precizno poslao loptu u dalji ugao. Konsilji je bio nemoćan. Ovoga puta nije imao pomoć stative.

Imao je Sasuolo dobru priliku da stigne do boda. Ferari je tukao glavom posle centaršuta iz kornera, ali je Milinković Savić sjajno intervenisao i sačuvao Torinu pobedu.

SERIJA A – 4. KOLO

Petak

Sasuolo - Torino 0:1 (0:0)

/Pjaca 84/

Subota

15.00: (3,35) Đenova (3,40) Fjorentina (2,30)

18.00: (1,40) Inter (5,30) Bolonja (8,00)

20.45: (9,50) Salernitana (5,50) Atalanta (1,35)

Nedelja

12.30: (2,70) Empoli (3,35) Sampdorija (2,80)

15.00: (2,50) Venecija (3,40) Specija (3,00)

18.00: (1,50) Lacio (4,60) Kaljari (7,00)

18.00: (4,20) Verona (3,60) Roma (1,95)

20.45: (2,20) Juventus (3,50) Milan (3,50)

Ponedeljak

20.45: (4,20) Udineze (3,60) Napoli (1,95)

***kvote su podložne promenama