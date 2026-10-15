Pjer Saž u epicentru u Lionu: Palas oslabljen u Francuskoj

Saž je postao kormilar Liona u novembru 2023. godine. Bio je na klupi sedmostrukog šampiona Francuske 14 meseci, pre nego što je otpušten u januaru 2025. Kasnije je prešao u Lans gde je ostavio najveći trag.

“Još uvek se nekako osećam kao deo Liona. Uvek imam kuću ovde, tako da je ovo poseban trenutak za mene. Poslednji put sam bio u Lionu 17. maja. Biće emocija u vazduhu, ali važno je da je ovo fudbalska utakmica i da nam je potrebna dobra igra”, rekao je mladi francuski stručnjak.

18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)

Osvajač Lige konferencija u dobro raspoloženje dočekuje meč u Lion. Naime, Palas je u južnom delu britanske prestonice za vikend pobedio Notingem Forest u Premijer ligi sa 3:1. To je bila druga pobeda za Orlove u šampionatu Engleske.

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Oba tima su pobedila na startu Lige Evrope prošlog meseca. Lion je slavio u Briselu protiv Anderlehta sa 2:1, dok je Palas lako na svom terenu dobio šampiona Poljske Leh iz Poznanja sa 4:0.

Tim portugalskog stručnjaka Paula Fonseke je za vikend poražen prvi put u Ligi 1 i to na gostovanju vicešampionu Francuske Lansu (1:2).

KRISTAL PALAS OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 13,0, DOK JE NA LION 20,0.

Kristal Palas ima veliki broj izostanaka. Nedostaje najbolji strelac prošle sezone, francuski napadač Mateta, kao i Din Henderson, Čilvel, Dukure, Gesan, Lerma i Tomijasu. Domaćin je lišen usluga letnjeg pojačanja iz Juventusa, Belgijanca Loisa Opende, a nema ni Argentinca Nikolasa Taljafika.

LIGA EVROPE – 2. KOLO

Četvrtak

18.45: (2,75) Celje (3,35) Omonija (2,55)

18.45: (1,27) AZ Alkmar (6,25) Hapoel Ber Ševa (9,50)

18.45: (3,40) RB Salcburg (3,50) Milan (2,10) MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)

18.45: (8,54) Torense (4,50) Sanderlend (1,35) MOZZART RELAX

18.45: (2,60) Union Sen Žiloaz (3,35) Sosijedad (2,70)

18.45: (1,30) Sparta Prag (5,80) Lilestrem (9,00)

18.45: (4,80) Leh Poznanj (4,50) Bajer Leverkuzen (1,57)

21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)

21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)

21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)

21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)

21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)

21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)

***kvote su podložne promenama