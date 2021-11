PL BiH: Gori u Trebinju, bitka za goli život, Željo u Tuzli

Do kraja jesenjeg dela Premijer lige Bosne i Hercegovine, ostalo je još dva kola, pa se već od danas ulazi u foto finiš. Šampiona za prvi deo smo dobili. To je mostarski Zrinjski, ali će kako stvari stoje, mnogo zanimljivije biti u borbi za opstanak. Upravo će jedan direktni duel otvoriti 18. kolo, a to je meč u Trebinju, gde će bukvalno biti uprte sve oči.

13.00: (3,50) Leotar (3,00) Velež (2,15)

Leotar je u Premijer ligu Bosne i Hercegovine ušao potpuno neočekivano. Sticajem nekih čudnih okolnosti, zeleni sto je odlučio da će Trebinje imati svog premijerligaša, pa se u tamošnjem taboru nisu baš najbolje pripremili za elitni rang. Sve je neko delovalo usporeno, pa se samim tim i očekivala borba za opstanak. Ipak, dosadašnji deo sezone Leotar je igrao toplo hladno, pa bukvalno u jednom trenutku ni oni sami nisu znali u kojem će delu tabele završiti. Patili su se sa realizacijom što ih svrstava u najneefikasniju ekipu Premijer lige. Postigli su svega 11 golova, dok je i odbrana nešto poroznija (22 primljena gola), pa se ni tim statističkim podatkom ne mogu pohvaliti. U poslednjih nekoliko utakmica forma trebinjaca je znatno pala, što je na koncu prouzrokovalo pad pri dno tabele.

Trenutno, Leotar je osmi sa 16, bodova, svega jedan udaljen od pozicije koja vodi u niži rang. Tako da, računica je jasna. Tri boda u današnjem meču su imperativ, što je i potvrdio trener domaćih Branislav Krunić.

„Leotar i Velež su klubovi koje vežu dugogodišnji dobri odnosi. Mnogo igrača je kroz istoriju igralo za oba kluba. Bez obzira na važnost i težinu utakmice, očekujem fer, korektnu i sportsku utakmicu, kakve su i bile sve kojih se sećam između ova dva kluba. Po svojim kvalitetima, kako timskim, individualnim i stručnim, Velež ne zaslužuje poziciju na kojoj se trenutno nalazi, što su pokazali i kroz evropske utakmice", istakao je šef stručnog štaba domaćih koji neće moći da računa na Mićunovića i Kolaka.

Ako se za Leotar očekivala borba za opstanak, za Velež sigurno nije. Pogotovo, nakon onih fantastičnih izdanja na evropskoj sceni kada je pao i grčki AEK. Međutim, očigledno da je to ostavilo velikog maha na tim Feđe Dudića koji se bukvalno pati i nekako i dalje grca van opasne zone. Doduše, imaju isti broj bodova (15), kao i pretposlednje Posušje, pa je jasno koliko je ovaj duel važan za Rođene. Hteo je i Feđa Dudić da razdrma svoj tim. Podneo je ostavku, kako bi doneo pozitivnu šok terapiju i probudio Velež, ali Uprava mostaraca to nije prihvatila. Međutim, nije ni to puno donelo Rođenim, pa se u prošlom kolu remiziralo sa Širokim, a zaista je frapantna činjenica da je Velež u Premijer ligi od avgusta meseca upisao samo jednu pobedu.

Dakle, puna dva meseca samo trijumf nad Posušjem. Premalo, za ekipu koja je gajila ambicije izlaska na evropsku scenu. Sve ovo dovoljno govori koliko su Mostarcima potrebni bodovi, pa je i pticama na grani jasno da put Trebinja ne idu sa kalkulacijama.

„Leotar je sigurno ekipa koja kroz ovu sezonu pokazuje dva lica – jedno kući, a drugo na strani. Kući su dosta agresivniji i ostvarili su dobrih rezultata, dok su u gostima povučeniji pa to izgleda malo više da se brane. Čeka nas težak teren jer su najavljene i padavine. Moramo se prilagoditi tome kao i u Tuzli. Svi željno iščekuju utakmicu, u zadnje dvije što se tiče zalaganja i htenja nemamo šta zameriti, ali nadamo se da ćemo sada doći i do pobede. Neće biti lako, ali napravićemo sve da dođemo do tri boda”, rekao je Dudić koji neće moći da računa na Denisa Zvonića, Slavišu Radovića i Alena Dejanovića.

Kada je reč o tradiciji, ona je daleko na strani Veleža. Od ukupno 19 susreta, Mostarci su upisali 11 pobeda, četiri puta je bilo nerešeno, dok je četiri puta bolji bio Leotar. Sve u svemu, meč koji bi i jednima i drugima umnogome mogao odrediti sudbinu u tekućoj sezoni.

15.00: (2,70) Sloboda (2,75) Željezničar (2,90)

Sloboda je definitivno na samom startu sezone bila najprijatnije iznenađenje. Jedno vreme čak su bili i na deobi prvog mesta, što čak i najvatrenije pristalice crveno - crnih nisu očekivale. Ipak, malo po malo, tim Mladena Žižovića krenuo je silaznom putanjom na tabeli, ali daleko od toga da je reč o nekoj preteranoj lošoj formi. S obzirom da je reč o mladom timu bez velikih imena, činjenica je da u taboru Slobode mogu biti zadovoljni učinjenim. Tačno su na sredini tabele, sa osam bodova više u odnosu na poziciju koja vodi u niži rang. Dakle, poprilično bezbrižno bi Tuzlaci trebalo da odu na pauzu. Ipak, poznavajući mentalitet ali i sistem rada Mladena Žižovića, neće to biti razlog da olako uđu u preostala dva susreta, pa je za očekivati da će i danas domaći 'kopati' za pobedu.

Kada je reč o Željezničaru, situacija je otprilike slična na tabeli. Utakmice koju su trebali dobiti kod kuće su i dobili, pa i oni poprilično rasterećeno ulaze u poslednja dva kola, iako sedam bodova u odnosu na poziciju koja vodi u niži rang i nije neka velika zaliha. Spasila su ih i poslednja dva kola, gde je tim sa Grbavice uspeo da upiše četiri boda. Međutim, s obzirom na situaciju koja vlada u Željezničaru i limitiran igrački kadar, ne može se reći da nije Tomislav Ivković izvukao maksimum. Ono što je izvesno jeste da se očekuje tvrda utakmica. Dueli ova dva tima nikada nisu obilovali nekim velikim brojem pogodaka, a s obzirom da stadion Tušanj neće biti u idealnom stanju, možda dodatan razlog za jednu 'rovovsku' bitku.

15.00: (1,18) Zrinjski (6,00) Posušje (15,0)

Zrinjski je u prošlom kolu obezbedio jesenje lovorike. Apsolutno zasluženo. Tim koji pod dirigentskom palicom Sergeja Jakirovića igra fantastično i čini se ruši sve moguće rekorde, jer su osvojili do sada 42 boda. Postigli najviše, a primili daleko najmanje golova. U redovima imaju ubedljivo najboljeg strelca lige Nemanju Bilbiju, koji je prošlo kolo oborio još jedan rekord. Postao je prvi igrač u premijerligaškoj istoriji koji je bio strelac u sedam prvenstvenih utakmica u nizu. I Plemiću su vezali sedam premijerligaških trijumfa, a poslednji put je taj slučaj bio u sezoni 2017/2018, kada je osvojen šesti naslov prvaka. U premijerligaškoj istoriji rekord Zrinjskog je osam vezanih pobeda iz sezone 2013/2014, kada je na klupi sedio Branko Karačić, pa je danas idealna prilika da se taj rekord izjednači. S obzirom kako igra tim Sergeja Jakirovića, i to je vrlo izvesno.

Dakle, dovoljno podataka da se može zaključiti da su domaći apsolutni favoriti. Na kraju krajeva, jesenju titulu sigurno žele proslaviti pred svojim navijačima. Međutim, strateg Plemića se puno ne zanosi.

„Iskreno, ne želim da razmišljamo ni o kakvim nizovima i rekordima. Mi od samog početka igramo utakmicu po utakmicu. Nema veze što smo jesenji šampioni, ja želim da se ne opuštamo i da do kraja slavimo koliko je to moguće. Pogotovo što igramo pred našim navijačima, jer mislim da zaslužuju sve ovo. Zanimljivo je da je Posušje jedina ekipa pored Radnika kojoj nismo dali gol, tako da nam sigurno neće biti lako. Njihov novi trener je doneo određene promene, jer su pobedili utakmice koje nisu bile nimalo lagane. Međutim, naš cilj su tri boda“, jasan je Jakirović.

Iako je Posušje možda i bilo otpisano u pojedinim delovima sezone, uspeo je novi trener Stipe Balajić da podigne tim iz letargije, te ih vrati u život. Istina, i dalje su pretposlednji sa 15 bodova, ali isto toliko imaju i Velež i Rudar, dok je Leotar sa samo bodom više na osmom mestu. Dakle, činjenica je da je Posušje i dalje u životu, te da će im svaki bod u nastavku biti jako važan. Međutim, uglavnom dobru formu pokazuju na svom stadionu, dok su kao gosti poprilično bezopasni, pa će im i danas biti teško kod Zrinjskog koji ima ulogu apsolutnog favorita, o čemu govore i reči stratega Posušja.

„Za nas bi bod bio ogroman kao Velež. Oni su najbolja ekipa u ligi. Povezali su nekoliko pobeda i sasvim zasluženo su tu gde jesu. Međutim, sportski se nadati“, istakao je Stipe Balajić.

Zanimljivo, Posušje je jedna od retkih ekipa koja je ove sezone Zrinjskom uspela uzeti skalp. Na Mokrom Dolcu je bilo 0:0.

