Planina je i dalje ispred Portimonensea

Portimonense daje znake života. Crno-beli iz Algarvea donedavno su bili gotovo otpisani, ali nastupi posle povratka na teren pokazali su da još ima baruta u redovima ekipe Paula Serža. Ipak, planina je i dalje ispred nje...

Najveće razočaranje ovogodišnjeg izdanja Primeire, bez ikakve dileme je upravo Portimonense. Tim koji ima sposobne igrače, posebno u vezi i navali, plaća svoju naivnost i nesposobnost da "dovrši" rivale. Pored toga, crno-beli su doskoro na svom kontu imali samo dve ligaške pobede, a kada je tako onda nije teško zaključiti da je ispadanje legitiman sled događaja.

Od momenta smene na klupi, u februaru, i dolaska Paula Serža na kormilo, nije bilo vidljivog napretka. Međutim, pandemija virusa korona dobro je došla Portimonenseu da se grupiše i rezultat je vidljiv. Tri duela odigrali su crno-beli posle povratka na teren i još nisu poraženi. Uz to, pobeđen je Žil Visente, dok su ostvarena dva remija i to protiv Santa Klare i, ni manje ni više nego Benfike. To je jasan pokazatelj da je Portimonense rešio da "grebe" da bi opstao i zato ništa drugačije ne treba očekivati večeras u okviru duela 28. runde šampionata u sudaru sa Maritimom (22.00).

Tim koji se nalazi na pretposlednjem mestu na tabeli dočekuje rivala koji šeta po ivici zone ispadanja. Maritimo je u protekloj rundi ostvario vrlo važnu pobedu nad Žil Visenteom i sada je sedam bodova daleko od Portimonensea.

Kurs Maritima u ovogodišnjem prvenstvu bio je razočaravajući. Klub sa Madeire još nije stekao stabilnost i koheziju, uprkos činjenici da je u novembru Nuna Manta Santosa zamenio očigledno iskusniji strateg Žoze Gomeš.

PRIMEIRA - 28. KOLO

Nedelja

Žil Visente - Aveš 3:0 (2:0)

/Gomeš 10, Ribeiro 36, Lino 90/

Ponedeljak

22.00: (2,15) Portimonense (3,10) Maritimo (3,80)

Utorak

20.00: (3,80) Setubal (3,10) Rio Ave (2,15)

20.15: (1,33) Benfika (5,00) Santa Klara (10,00)

22.15: (1,30) Porto (5,20) Boavista (11,00)

Sreda

20.00: (2,65) Tondela (2,95) Pasoš Fereira (2,95)

22.15: (2,75) Moreirense (3,30) Famalikao (2,55)

Četvrtak

22.00: (2,15) Braga (3,35) Gimaraiš (3,50)

Petak

20.15: (5,50) Belenenseš (3,50) Sporting (1,70)

*** kvote su podložne promenama

