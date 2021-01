Atletik Bilbao u sredu dočekuje Barselonu u ranije odloženoj utakmici 2. kola Primere sa novim strategom na klupi.

Umesto Gaiska Garitana angažovan je iskusni Marselinjo Garsija Toral, koji će u klubu sa San Mamesa imati svoju jubilarnu desetu sezonu u Primeri, a uz to i priliku da postane prvi trener ikada u Španiji koji je u dve uzastopne sezone s različitim ekipama osvojio Kup kralja. Pošto je 2019. odveo Valensiju do pehara, a finale iz 2020. između Bilbaa i Real Sosijedada - prvo baskijsko u istoriji - je odloženo zbog korone i tek će biti odigrano 4. aprila 2021.

Marselinjo je sa novim poslodavcima potpisao ugovor na 18 meseci, uz opciju produžetka saradnje, a u prvom obraćanju medijima po postavljanju na novu funkciju otkrio je da je planirao odlazak iz španskog fudbala.

"Do pre 72 sata imao sam ideju o odlasku iz Španije, ali onda sam pomislio da mi je ovo jedina prilika da treniram ovaj veliki klub i zato sam došao u Bilbao. Privukla me je njihova ideja i veoma sam uzbuđen. Zahvaljujem se klubu jer me je izabrao za svoj projekat", istakao je 55-godišnji strateg.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Novi trener biće sigurno pod lupom Atletikovih navijača jer je u prošlosti umeo da "potkači" svoj novi klub izjavama i uđe u konflikt sa publikom na San Mamesu. Danas, razumljivo, priča samo pohvalno.

"Tim je intenzivan, brz, dinamičan, okretan i ambiciozan. To i jeste ono što zahteva ovo okruženje, a poklapa se dosta i sa mojim zamislima. Atletikova akademija je vrlo produktivna i moj stručni štab će dati šansu mladim igračima. Neću oklevati, jer znam gde sam i koja je filozofija Atletik Bilbaa".

Teži debi Marselinjo teško da je mogao da ima. Barselona je željna pobeda posle slabog starta sezone.

"Biće to teška utakmica za nas, a moramo je otežati i njima. Moramo im zatvoriti prostor i stvarati šanse. Normalno je da će imati veći posed lopte, ali moramo biti hrabri", istakao je Atletikov novi trener.

IZBOR UREDNIKA