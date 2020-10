Voša i TSC su opravdali ulogu favorita, Čukarički je kiksnuo, a dobar fudbal se danas očekuje na krovu tržnog centra, tu je i mali moravski derbi u Ivanjici, ali ako izuzmemo 163. večiti derbi po mnogo čemu najzanimljiviji meč 11. kola Superlige biće onaj koji će se igrati u Kruševcu. Ne zato što su Napredak i Radnički u sjajnoj formi, naprotiv. Nego baš zato što su posle neubedljivih partija izvršili rokade na klupama (16.00).

Tako se umesto Dragana Ivanovića kruševački Superligaš opredelio za bivšeg stratega Partizana Gorana Stevanovića, koji se posle 10 godina – tokom kojih je bio i selektor Gane – vratio u srpski fudbal. S druge strane, u ovom trenutku mnogo aktuelnija promena na klupi Radničkog, otišao je već uobičajeni „vatrogasac“ Radoslav Batak, a na njegovo mesto je stigao Milan Đuričić, popularni Đumi. Dojučerašnji asistent Sava Miloševića u Partizanu, čovek kome su mnogi pripisivali velike zasluge za dobru igru crno-belih u prošloj sezoni, stigao je na Čair da pokuša da od tradicionalno čvrstog Radničkog napravi tim koji će da – igra fudbal. Naravno, nijedan od njih dvojice nije čudotvorac, neće se ništa promeniti preko noći, ali tradicija njihovih susreta – a i napadačko opredeljenje Đuričića – obećava otvoreniju utakmicu.

Novi šef stručnog štaba Čarapana Goran Stevanović veruje da predstojeći meč može da predstavlja zaokret za nastavak prvenstva.

"I Radnički ima novog trenera, tako da su moguće promene u stilu igre. Angažovali su i nove igrače, odbrana je ostala nepromenjena, ali ima novih imena u veznom redu i napadu. Poznajemo te igrače, mislim da možemo dosta toga da predvidimo, ali naš cilj je da napravimo i nametnemo naš prepoznatljiv sistem igre, a ne da postavljamo kameleonsku taktiku za svakog rivala. Zaboravljamo ko je kako plasiran, ne pretimo nikom i ulazimo u ovu utakmicu svesni da imamo potencijala i da predstojeći derbi može da bude ozbiljan i željeni zaokret za nastavak prvenstva", ocenio je Stevanović.

Sa druge strane, kormilar Nišlija, iskusni Milan Đuričić, poštuje rivala iz Kruševca i Stevanovića.

"Mi imamo ozbiljne planove za ovu sezonu, a naše mogućnosti se svakako neće meriti prema učinku u Kruševcu. Utakmice Radničkog i Napretka su uvek derbi i specifične su same po sebi. Napredak je promenio trenera, jer nije imao rezultat. Ali, igrali su dobro, njihove partije nisu ispraćene rezultatima. Ekipu je preuzeo moj kolega Stevanović, kojeg veoma cenim kao stručnjaka. On će sigurno uneti neke promene, a mi smo ovaj meč spremali tako što smo analizirali sistem koji su oni do sada negovali, ali i sistem koji je karakterističan za timove koje predvodi Stevanović. Igrači poput Milunovića i Marjanovića izazivaju respekt, ali učinićemo sve da ih dobijemo. Poštujemo ih, ali ih se ne plašimo. U svakom slučaju, da bismo pobedili u Kruševcu moraćemo da damo maksimum. Sve ispod toga neće biti dovoljno. Zadovoljan sam timom, dobro smo radili na mini-pripremama i nemam nikakve zamerke. Verujem da ćemo u Kruševcu pokazati šta od nas može da se očekuje u nastavku sezone. Nemanja Kojić ima problem sa prstom i neće moći da nam pomogne. Ostali su spremni i znam tim koji će početi meč", izjavio je Đuričić.

Subotnji program Superlige počinje u Inđiji, gde gostuje Zlatibor (15.00). Domaći sastav je na četiri od prethodnih pet duela kod kuće igrao 0-2, baš kao i tim iz Čajetine na tri minula gostovanja. Zanimljivo će biti i u duelu Mladosti i Mačve, a vredi napomenuti da je sastav iz Lučana slavio protiv Šapčana na tri protekla susreta. Takođe, u kolikom je Mačva problemu najbolje ilustruje podatak da je ostvarila samo tri pobede u prvenstvu na 40 prethodnih utakmica.

Voždovac je domaćin Spartaku, koji je na 11 vezanih gostovanja u Superligi zaokružio 3+. Kako igraju oba tima, goleada se podrazumeva. Metalac ide na noge Javoru, kojeg nije pobedio na devet uzastopnih dvoboja u najvišem rangu. Ipak, ekipa iz Gornjeg Milanovca je neporažena na šest od proteklih sedam mečeva, u dobroj je formi i ima čemu da se nada.

SUPERLIGA SRBIJE - 11. KOLO

Petak

TSC - Novi Pazar 7:0 (4:0)

/Zec 4, Lukić 16, 48, Babić 19, Silađi 26, 73, Duronjić 69/

Čukarički - Proleter NS 1:2 (0:1)

/Kajević 61 - Mirosavljev 19, Babić 88pen/

Radnik - OFK Bačka 1:0 (1:0)

/Makarić 8/

Vojvodina - Rad 4:1 (1:1)

/Bralić 12, Čović 55, Bojić 69, Vukadinović 79pen - Živković 3/

Subota

15.00: (1,95) Inđija (3,40) Zlatibor (4,10)

16.00: (2,30) Voždovac (3,35) Spartak ŽK (3,10)

16.00: (1,55) Mladost Lučani (3,80) Mačva (7,00)

16.00: (3,80) Napredak (3,45) Radnički Niš (2,00)

16.00: (2,30) Javor (3,15) Metalac (3,30)

Nedelja

17.00: (2,80) Partizan (3,05) Crvena zvezda (2,70)

*** kvote su podložne promenama