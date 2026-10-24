Plej-of Mozzart Bet Prve lige u Zrenjaninu? Deluje sve realnije...

Duel sa Voždovcem Proleter nije idealno otvorio. Posle kontranapada u devetom minutu, koji su Zmajevi dobro istrčali za razliku od defanzivaca domaćeg tima, Ognjen Ajdar je ostao sam u šesnaestercu i nije mu bilo teško da savlada Nikolu Perića za 1:0.

Rano primljen gol ipak nije poremetio Proleter. Imao je domaćin inicijativu, a ona je vrlo brzo donela rezultat i preokret.

18.00: (2,10) Loznica (3,20) OFK Vršac (3,40)

U 23. minutu je Marko Stanković ukrao loptu neopreznom Vukašinu Braunoviću na polovini Beograđana, od Miloša Savanovića lopta došla do Stefana Ilića, koji je precizno šutirao.

Krilni napadač, koji je u Proleter došao ovog leta upravo iz Voždovca, postigao je gol i za preokret protiv bivšeg kluba. U 32. minutu je posle centaršuta Opokua Akea sa desnog krila Uroš Vukićević šutirao iz voleja. Luka Tasić je uspeo da odbrani, ali na loptu je natrčao Ilić i pogodio za 2:1.

Namestilo se tako da duel protiv doskorašnjih saigrača Iliću bude najbolji od dolaska u Proleter. Prvi put se desilo da bude dvostruki strelac, a prethodno je pogađao još i protiv Borca i Javora, oba puta u porazima svog tima. Sada je 28-godišnji krilni napadač na deobi prvog mesta na klupskoj listi strelaca, pošto se izjednačio sa Vladimirom Silađijem.

Daleko od toga da su golovi Ilića bili poslednji zanimljivi događaji na utakmici. Bilo je još nekoliko interesantnih situacija ispred oba gola. S jedne strane nekoliko šuteva Zrenjaninaca iz dobrih pozicija su bili izblokirani, a s druge nije mnogo nedostajalo rezervisti Adamu Musi da zahvati loptu “makazicama” i ozbiljno ugrozi Perića.

Ipak, ostalo je 2:1, pa je sada Proleter prišao samo na bod zaostatka osmoplasiranom Voždovcu. Ovo je peta uzastopna utakmica na kojoj Zrenjaninci nisu savladani, osvojili su 11 od mogućih 15 bodova u tom periodu. S druge strane, Voždovac ima samo jedan trijumf u poslednjih pet kola.

PROLETER 023 – VOŽDOVAC 2:1 (2:1)

/Ilić 23, 32 – Ajdar 9/

Stadion: Karađorđev park (Zrenjanin)

Sudija: Dragutin Meničanin

Žuti kartoni: Stevanović, Vukićević (Proleter 023), Golubović (Voždovac)

Proleter 023: Perić, Aka (od 54. Ročester), Blagojević, Vukićević, Silađi (od 46. Kovačević), Savanović (od 72. Gavrić), Jeličić, Radosavljević, Stevanović, Ilić (od 83. Goronjac), Stanković (od 72. Arsović)

Voždovac: Tasić, Ju, Jović, Braunović, Ajdar, Prodanić, Golubović, Tavares (od 63. Cimerman, od 77. Musa), Rašković (od 63. Madi), Nedović, Mladenović (od 83. Dimitrić)

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Petak

Teleoptik – TSC Bačka Topola 1:2 (0:1)

/Radosavljević 54 - Nešković 11, Soprenić 73/

Dubočica - Smederevo 1924 1:0 (1:0)

/Stojanović 18/

Subota

Bor 1919 – Jedinstvo 0:2 (0:1)

/Vranješ 37, Paunović 90+5/

Grafičar – Spartak 0:2 (0:2)

/Enco 32, Petrović 41/

Metalac – Javor 1:2 (0:0)

/Vukašinović 53 – Okansi 84, Maričić 87/

Proleter 023 – Voždovac 2:1 (2:1)

/Ilić 23, 32 – Ajdar 9/

16.00: (2,05) Borac 1926 (3,20) Napredak (3,60)

18.00: (2,10) Loznica (3,20) OFK Vršac (3,40)

***Kvote su podložne promenama