Nemačka je pre nekoliko dana ostvarila prvu pobedu u Ligi nacija, i to od kako je Liga osnovana 2018. godine, a da su Panceri nekako na „Vi“ sa ovim takmičenjem videli smo i na večerašnjem susretu protiv Švajcarske. Kiša golova je pala u Kelnu, bilo je zanimljivo za gledanje, a završilo se nerešenim ishodom - 3:3 (1:2).

Možda Nemcima i mnogim reprezentacijama Liga nacija nije najizazovnije takmičenje, ali možemo da kažemo da smo u ovom duelu mogli da uživamo. Mnogo golova, lepih poteza, promena rezultata... Švajcarska je bila bliža pobedi, vodila je sa 2:0 i sa 3:2, ali na kraju po bod za oba sastava.

Švajcarska je u meč ušla sa mnogo više želje i motiva, a to je dobilo potvrdu već u 5. minutu kada je Gavranović matirao Nojera. Sve se dogodilo posle kornera, lopta je došlo do njega, a Gavranović je odličnim udarcem glavom poslao loptu preko golmana i Sajdžije su vrlo rano povele.

Kao da to nije bilo dovoljno Švajcarcima, pa su gosti uspeli preko Frojlera da u 25. minutu podignu rezultat na 2:0. Kakav je to tek bio potez, prelepo je lobovao istrčalog Nojera i na majstorski način izazvao reakciju Leva. Nije selektoru Nemačke bilo svejedno.

Samo nekoliko minuta kasnije, Nemci su pokazali karakter. Ne na rečima, već na delu. Verner je prošao pored trojice igrača, solo-akcija i milimetarski udarac kojim je vratio Pancere u utakmicu.

Joakim Lev je izveo sastav sa Nojerom na golu i u formaciji 4-2-3-1. Gorecka je imao ulogu polušpica, a napred su igrali Verner, Gnabri i Haverc. Zaista vrlo potentan sastav. Dok je Švajcarska po navici igrala u standardnoj postavi 4-4-2, sa Seferovićem i Gavranovićem u napadu. Lev očigledno i dalje traži dobitnu kombinaciju i isprobava razne varijante.

Računajući sve utakmice (i prijateljske) Nemačka je u ovoj godini odigrala četiri meča. Tri puta je igrala nerešeno, jednom slavila, ali svaki put je dozvolila protivniku da je počasti bar sa jednim golom. A primila je gol i u ovoj petoj utakmici. Odbrana Pancera mora mnogo bolje ubuduće.

Zato je napad morao da proradi i Nemci su uspeli od 0:2 do 2:2. Za to je najzaslužniji bio Čelsijev dvojac Verner - Haverc, mada je Švajcarska i na to imala odgovor pa je preko Gavranovića podigla rezultat na 3:2. Bila je to nova rukavica u lice Nemcima.

I opet su Panceri uspeli do gola. Kros je na 100. meču za reprezentaciju upisao asistenciju posle koje je Gnabri u 60. minutu petom na prelep način doneo nerešen ishod. Već tada smo mogli da konstatujemo da smo imali sjajan meč na repertoaru.

Ispostavilo se da je to bilo sve od pogodaka na meču. Možda i najrealniji rezultat i podela plena. Šest golova, svi mogu lagano na TV špice. Ako ste odabrali da ovo veče provede gledajući ovaj duel, niste promašili.

LIGA NACIJA A, 4. KOLO

Utorak

GRUPA 4

Nemačka - Švajcarska 3:3 (1:2)

/Verner 28, Haverc 55, Gnabri 60 - Gavranović 5, 57, Frojler 26/

Ukrajina - Španija 1:0 (0:0)

/Cigankov 76/