PLS posle 13 rundi: Borac iznenađenje, Spartak i Napredak daleko od promocije

Spartak se tokom letnje pauze odlučio za kompletnu generalku u timu, dok je dao podršku treneru Savu Pavićeviću. Ali, nakon 12 kola došlo je u Subotici i do smene šefa struke. Ni novi, Dragan Vukmir, nije zablistao na debiju, izgubio je u gostima od Dubočice, tako da su Plavi golubovi trenutno na 11. mestu tabele nakon pet poraza u nizu. Da je danas kraj sezone, to bi značilo da bi Spartak ispao u Srpsku ligu Vojvodina!

Prema sistemu takmičenja, iz lige će ispasti šest klubova, pošto se i Mozzart Bet Prva liga skraćuje, pa će u narednoj takmičarskoj godini imati 14 učesnika.

Napredak je za samo jedno mesto bolje rangiran od Spartaka. Iako se pre početka činilo da su Kruševljani napravili respektabilan tim za srpske, pogotovo prvoligaške uslove (došli Gigić, Stuparević, Srećković, Mitrović, Milošević), nešto u ekipi nije “kliknulo” kako treba. Istina, posle pet poraza u šest utakmica uspeli su Čarapani da se stabilizuju, nisu izgubili u tri poslednja meča, međutim, još su u plej-aut zoni i drugo mesto, koje vodi u Superligu, daleko im je za devet bodova.

Kako sada stvari stoje, TSC i Javor važe i dalje za najveće kandidate za promociju, iako je Borac iz Čačak trenutno ispred njih.

Ni u Bačkoj Topoli nije sve išlo glatko, pogotovo s obzirom na sastav koji TSC ima, a koji je po individualnom kvalitetu daleko ispred svih. Istina, klub sa severa je jedini neporažen u ligi, međutim, ima tek jednu pobedu više od broja nerešenih utakmica.

Javor je odmah iza Topolčana, jedini poraz u sezoni doživeo je na svom stadionu od OFK Vršca. Interesantna je promena da su Ivanjičani najefikasniji tim Mozzart Bet Prve lige sa 30 pogodaka, što nikada nije bila naročita vrlina belih. Još nije bilo utakmice u sezoni u kojoj Javor nije dao barem jedan gol.

Borac je najprijatnije iznenađenje Prve lige. Izgubio je tri utakmice, više nego rivali iz vrha, niti je dao najviše, niti primio najmanje golova, a opet je – prvi. Prva perla tima je Milan Jevtović, koji je drugi strelac ekipe, većina napada ide preko njega i to se “zebrama” za sada isplatilo. Ali, raspored ne ide na ruku Čačanima: u naredna tri kola čekaju ih mečevi sa Spartakom, Napretkom, pa Smederevom.

Upravo je Smederevo još jedno od prijatnijih iznenađenja, mada od početka sezone igra u serijama. Iskusni špic Irfan Hadžić je najbolji strelac lige sa devet pogodaka, ali zbog crvenog kartona dobijenog u ponedeljak protiv Loznice i to u 90. minutu čeka ga pauza.

Bor 1919 i Jedinstvo iz Uba sa po osam osvojenih bodova već su istakli kandidature za ispadanje, pošto im već sada bezbedna zona beži za deset bodova. Ali, ni filijalama Zvezde i Partizana, Grafičaru i Teleoptiku, neće biti lako da isplivaju u mirne vode...