Da, da, da! Pet godina smo gledali i čitali kako se razni evropski klubovi, pa čak i velikani interesuju za Rodriga de Paula i Udineze je svaki put uspevao da odoli. Ali, ne više, jer je Atletiko Madrid konačno slomio Zebre sa severa Italije i praktično dogovorio prvi veliki novčani transfer leta u Španiji!

Prema informacijama iz Italije dogovaraju se bukvalno poslednji detalji transfera koji će Udinezeu doneti traženih 40.000.000 evra. Doduše, fiksni deo koji Atletiko plaća je 35.000.000 evra, dok je preostalih pet miliona evra u raznim bonusima. Što se tiče argentinskog veziste on je već utanačio sve detalje oko ugovora u Madridu. Potpisaće na pet godina, uz platu od 3.000.000 evra neto, plus bonusi. To je tri put više novca ako se računa samo osnovna plata, u odnosu na ono što je dobijao na Friuliju.

Subota, 02.00: (2,20) Argentina (3,10) Urugvaj (3,60)

Hajde da konačno vidimo tog De Paula i na velikoj fudbalskoj sceni. Godinama smo slušali hvalospeve na račun argentinskog veziste, ali nikako nije uspevao da napravi taj veliki iskorak u karijeri. Sve se ipak promenilo po završetku ove sezone. De Paul je u razgovoru s ljudima iz Udinezea jasno predstavio ideju da ide s Friulija, što su ljudi s vrha kluba prihvatili, ali su mu jasno stavili do znanja da klub koji želi da ga kupi mora da ispuni potrebne finansijske uslove. Upravo je cena od 40.000.000 evra terala ekipe poput Lidsa da uđu u dalje pregovore i završe posao, s tim što Rohiblankosi očigledno nemaju problem da rizikuju i plate toliku cenu.

IZBOR UREDNIKA

Pre samo nekoliko dana pisalo se u Madridu da je De Paul "lud za Atletikom", odnosno da samo čeka konkretne poteze s Iberijskog poluostrva jer želi na stadion Vanda Metropolitano. Vagali su dugo u Atletiku šta da rade, pokušavali na razne načine da smanje cenu uključivanjem igrača u deo transfera, ali u Udinama nisu hteli ni da čuju. Samo 40.000.000 evra i ništa drugo. Na kraju je prelomila velika želja De Paula, ali i ambiciozna ideja Dijega Simeonea da svog sunarodnika dovede u Madrid i učini ga važnim faktorom u narednoj sezoni. Sportski direktor Atletika Andrea Berta poslušao je Čolovu želju i zatvorio posao.

Podsetimo, za De Paula su se ovih godina interesovali Juventus, Inter, Milan, Lacio, Napoli, Roma, Lids, Liverpul, Arsenal... Transfer bi zvanično trebalo da bude zatvoren najkasnije do kraja Kopa Amerika gde De Paul s Argentinom pokušava da se domogne trona, mada nije isključeno da sve bude ozvaničeno mnogo ranije.

De Paul je u Udineze stigao pre pet godina iz Valensije za 3.000.000 evra. Slepi miševi su ga dve godine ranije kupili iz argentinskog Rasinga za bezmalo 5.000.000 evra, ali se na Mestalji nije naigrao iako je stigao s etiketom supertalentovanog veziste. U Udinama je našao svoj dom, a ovu sezonu završio je sa devet golova i jedanaest asistencija u svim takmičenjima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com