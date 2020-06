Pobeda GSP Beograd u Mozzart Zlatnom kupu

Ekipa GSP Beograd pobedila je SO JKP BVK sa 4:1 u derbiju 2. kola grupne faze Mozzart Zlatnog kupa, ali i dalje nije obezbedila plasman u polufinale. Jedini kojima je to već posle dva kruga pošlo za rukom jesu momci iz ekipe JKP BVK, a do tog uspeha su došli savladavši Aerodrom NT posle preokreta sa 4:3 (1:2). Treće kolo nas očekuje već u petak od 17 sati, a ulaz na sve mečeve u Posco areni je besplatan.

Rezultati 2. kola

SO JKP BVK - GSP Beograd 1:4 (0:0)

/B. Terzić - M. Đokić, M. Milošević, B. Janjić, P. Milovanović/

JKP BVK - Aerodrom NT 4:3 (1:2)

/M. Knežević 2, B. Stanković, M. Jerković - M. Grahovac 2, M. Eskić/

Parking servis - Partizan.rs 1:2 (1:1)

/B. Knežević - F. Da Silva, J. Petrović/

Štark - Pink 3:11 (1:4)

/K. Shotani, R. Gračanin, S. Lukić - N. Radojičić 3, I. Petković 3, M. Božović 2, M. Gajić 2, L. Popović/

TABELA - GRUPA A

1. JKP BVK 2 2 0 0 11:5 6

2. Pink 2 1 1 0 14:6 4

3. Aerodrom NT 2 0 1 1 6:7 1

4. Štark 2 0 0 2 5:18 0

TABELA - GRUPA B

1. GSP Beograd 2 1 1 0 9:6 4

2. Partizan.rs 2 1 1 0 7:6 4

3. SO JKP BVK 2 1 0 1 6:7 3

4. Parking servis 2 0 0 2 4:7 0

Na listi strelaca sa pet golova vodi Petković iz ekipe Pink.

Takmičenje su ove sezone pomogli generalni sponzor kompanija Mozzart, pokrovitelj Sportski savez Srbije i Gala voda.