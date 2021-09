Pobeda tek iz petog pokušaja, ali Juventus s ovakvom odbranom nema šta da traži na vrhu (VIDEO)

Prvi put od 1961. godine, Stara dama nije pobedila u prva četiri kola šampionata Italije. Učinila je to tek u petom kolu i to posle paklenog gostovanja Speciji gde su Juventusovi fudbaleri prolili litre i litre znoja kako bi izbegli pravu blamažu. Blamažu jer je Specija uspela da okrene gol zaostatka i povede u ranoj fazi drugog poluvremena, ali su ipak Federiko Kjeza i Matijs De Liht spasili obraz nekadašnjeg vladara italijanskog fudbala i doneli prvi trijumf u novoj sezoni - 3:2 (1:1).

Pobeda se piše, ali s ovakvom odbranom Juventus nema šta da traži na vrhu Serije A. Pa čak ni u zoni Lige šampiona. Klub koji je svojevremeno bio sinonim defanzivne stabilnosti i taktičke superiornosti došao je u situaciju da primi tri gola od Specije posle neobjašnjivih grešaka poslednje linije koja nikako ne uliva poverenje. Trijumf bi ipak trebalo da donese malo mira u redove Juventusa posle nekoliko turbulentnih dana. Posle remija sa Milanom u Torinu veliku prašinu u Italiji podigao je video snimak na kojem Maks Alegri psuje svoje igrače, nezadovoljan pre svega njihovim defanzivnim zalaganjem. Neki tvrde da su kritike bile upućene trilingu Kuševski - Kjeza - Ken, neki da je to bila reakcija na svađu Adrijena Rabioa i Vojćeha Ščensnog u situaciji koja je prethodila golu Anta Rebića, ali generalno Čizmom vlada mišljenje da mnogo toga ne štima i da Juventus odavno nije izgledao tako ranjivo kao sada...

Iako je odbrana imala neke neobjašnjive propuste zbog čega je čak pretilo da Specija odnese možda i ubedljiv trijumf, Juventusovu čast spasili su "kritikovani" Kjeza i Matijs De Liht kao jedan od nosilaca poslednje linije. Posle gola Emanuela Đasija za 1:1 i ekspresan odgovor na pogodak Mojzea Kena nekoliko minuta ranije, Specija je do potpunog rezultatskog zaokreta stigla preko Žanisa Antista na samom početku drugog poluvremena i Juventus je u tom momentu bio u potpunom nokdaunu. Bar defanzivno. Ni Alegrijeva odluka da na poluvremenu Matiju De Šilja i Rodriga Bentankura zameni Aleksom Sandrom i Manuelom Lokatelijem nije na prvu loptu dala željenu reakciju, a koliko je Juventus zaista bio u problemu najbolje govori to što je nedugo posle drugog mogao da primi i treći gol! Ponovo iz greške, ponovo Antist, samo je ovog puta bio zaustavljen na vreme.

Nije sve bilo ni tako crno za Juventus. Uprkos tome što je Specija lako povela, Stara dama je napadala iz svih oružja i nije je slomio preokret. Ređali su se napadi ispred gola Specije, pretili su Ken i Paulo Dibala pre nego što je Kjeza pokazao klasu. U potpunom haosu koji je vladao u šesnaestercu domaćina uspeo je da proturi loptu kroz noge saigraču i stigne da uputi udarac kojim je doneo novo izjednačenje. Bilo je tada jasno da Juventus ima snage da ponovo stigne do vođstva, pa je bilo samo pitanje da li Specija može da izdrži skoro pola časa. Nije, pošto je De Liht u kombinaciji sa svojim partnerom iz odbrane Leonardom Bonućijem zatresao mrežu za 3:2 u 72. minutu.

Ni tada nije bilo mira za Juve, pošto je Đulio Mađore umalo doneo šokantnih 3:3. I ponovo je odbrana “pukla“ tamo gde nije trebalo, Mađore je pucao po sredini gola, ali je Ščensni refleksno reagovao i spasao Juventus, baš kao što je to uradio protiv Milana pre samo nekoliko dana kada je umalo Pjer Kalulu utišao Torino.

Verona je kao gost odigrala 2:2 (1:2) u Salernu, a među asistentima našao se je Ivan Ilić! Dvostruki strelac za Đaloblu bio je Nikola Kalinić koji se nedavno dovodio u vezu sa splitskim Hajdukom.

Salernitana je izdržala tek sedam minuta pre nego što je Kalinić prvi put zatresao mrežu. Učinio je to na asistenciju Đanluke Kaprarija, da bi mu u 29. minutu Ivan Ilić prosledio odličnu loptu na prvu posle čega je lob udarcem matirao golmana domaćih.

Do kraja smo ipak videli neizvestan i zanimljiv meč. Salernitana je ipak proslavila prvi bod u elitnom rangu italijanskog fudbala! I to posle četiri uzastopna poraza. Zaostatak je prepolovila u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena kada je Sedrik Gondo iskoristio gužvu u šesnaestercu posle centaršuta Franka Riberija. Do kraja se domaćin nije predao i na kraju je uspeo da stigne do zasluženog boda preko Mamadua Kulibalija. Rikardo Gađolo je čini se potpuno slučajno pronašao Kulibalija koji je zatim iskoristio zbunjenost odbrane Verone kako bi zatresao mrežu i bacio navijače u trans.

