Pobednik Vijali: Lomljivi smo

Bivši napadač Juventusa, Sampdorije i reprezentacije Italije, Đanluka Vijali, prošlog meseca se oporavio od kancera posle dve godine bitke sa ovom pošasti.

Sada kaže da se oseća dobro, ali i da je i dalje veoma uplašen da se bolest ne vrati, te da je shvatio koliko smo svi mi lomljivi.

Sada 55-godišnji Vijali pričao je za The Times i pričao o svim izazovima sa kojima se susreo.

"Nikada se ne zna dok ne prođe par godina bez problema. Fizički se osećam dobro, mislim da sam malo vratio mišićnu masu. Vežbao sam svakoga dana sa suprugom. Ali i dalje sam veoma uplašen i preokupiran", rekao je Vijali.

I dalje postoji strah…

"Mislim da će mi biti potrebno dosta vremena da se rešim tog osećaja. Kada god bi se probudio ili idem da spavam sa tom malom glavoboljom ili bolom u stomaku, ili mi poraste temperatura, misliću: "O moj Bože, vratio se. Lomljivi ste".

Kaže Vijali da mu je ceo ovaj put pomogao da bolje upozna sebe.

"Nikada dok sam igrao fudbal nisam mislio da sam nepobediv, znao sam da sam samo ljudsko biće. Niko ne želi nešto poput ovoga, ali kada se to dogodi, moraš da gledaš na to kao na šansu da bolje upoznaš sebe - kakav si bio, kakav si sada i kakav želiš da budeš u budućnosti. Neizbežno je da ćeš bolje upoznati sebe. Saznao sam da moram da radim na mnogim stvarima, da napredujem".

Bivši fudbaler Čelsija je izgubio svu “kosu” tokom tretmana, uključujući i bradu i obrve, ali kaže da mu je meditacija pomogla na tom teškom putu.

"Pomogle su mi ćerke, a i ženini saveti sa šminkom. Smejali smo se, morate da se smejete. Morate pronaći smešnu stranu ako možete. Nikada nisam meditirao ranije. Poželim da sam počeo dok sam bio igrač, a još bitnije kada sam radio kao trener. Možda bi me spaslo od ludila", objašnjava Vijali.

Ipak, sve to ga i dalje nije sprečilo da se nervira oko “gluposti”.

"Svi smo mi ljudi. I dalje se iznerviram oko nečeg trivijalnog. Ali sam sve više svestan da je sve to trivijalno. To je jako važno. Na početku je bilo teško, ali sada sve to volim".

Vijali sada ima ulogu u delegaciji reprezentacije Italije, a to znači da ponovo radi blizu Roberta Mančinija sa kojim je imao uspehe u Sampdoriji.

"Kada ste u autobusu, muzika gruva, zagrljiš saigrače pre utakmice, himna, užitak posle utakmice... Nedostajao mi je fudbal, a nisam ni znao koliko. Rekao bih igračima da je ovo vreme u kom mogu da znaju više o sebi nego ikada ranije. Kriza je šansa da rasteš. Vreme je da se pogledaju emocije, da se one podele. Igrače ne treba da bude sramota da budu uplašeni", rekao je Vijali.





FOTO: Reuters