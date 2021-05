U jednom trenutku izgledalo je da bi moglo da dođe do novog odlaganja. Igrači Mančestera uspeli su da se dokopaju Old Traforda jer su krenuli osam sati ranije, govorilo se čak da su im i krevete obezbedili u klupskim prostorijama, kako bi mogli da se opruže pred utakmicu. Međutim autobus sa fudbalerima Liverpula više puta bio je presretan na putu do stadiona od strane besnih navijača Junajteda i pretilo je da bi sve moglo da se zakomplikuje. Da se najveći derbi engleskog fudbala ponovo ne odigra.

*** KLADI SE UŽIVO ***

Temperaturu je dodatno podizalo to što se veliki broj navijači okupljao i ispred Old Traforda. Pevali su vatreni navijači protiv Glejzera i pretili da će ponovo provaliti na teren, ali ispostavilo se da su organi reda za razliku od onog prvog, neodigranog susreta, sada bili mnogo brojniji i organizovaniji, te nisu dozvolili novi skandal.

Svega je bilo. I baklji i pogrdnih stihova. Čak i varnica između huligana i policije, no na kraju se ipak sve smirilo. Preciznije, policija nije dozvolila da se haos sa ulice prense na sam stadion...

OVDE pogledajte šta se sve dešavalo tokom proteklih nekoliko sati u Mančesteru...

IZBOR UREDNIKA

Podsetimo i na ono za šta se besne pristalice Junajteda zalažu. Njihova je želja bezuslovni odlazak porodice Glejzer posle 16 godina, ali i da klub pređe u vlasništvo navijača i to po principu da oni imaju 51 odsto vlasti, a da 49 odsto bude u rukama ljudi koji bi ulagali novac u dalji razvoj brenda i ekipe Crvenih đavola.